Aura BAL Fiyatı (AURABAL)
Aura BAL (AURABAL), şu anda 5,07 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,62M USD piyasa değerine sahiptir. AURABAL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Aura BAL / USD fiyat değişimi, $ +0,02841997.
Son 30 gün içerisinde, Aura BAL / USD fiyat değişimi, $ +1,6615753830.
Son 60 gün içerisinde, Aura BAL / USD fiyat değişimi, $ +0,9597763500.
Son 90 gün içerisinde, Aura BAL / USD fiyat değişimi, $ +1,6042200251119955.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02841997
|+%0,56
|30 Gün
|$ +1,6615753830
|+%32,77
|60 Gün
|$ +0,9597763500
|+%18,93
|90 Gün
|$ +1,6042200251119955
|+%46,29
En güncel Aura BAL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,16
+%0,56
-%12,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.
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|1 AURABAL / VND
₫133.417,05
|1 AURABAL / AUD
A$7,8078
|1 AURABAL / GBP
￡3,8025
|1 AURABAL / EUR
€4,3602
|1 AURABAL / USD
$5,07
|1 AURABAL / MYR
RM21,4461
|1 AURABAL / TRY
₺206,1969
|1 AURABAL / JPY
¥745,29
|1 AURABAL / ARS
ARS$6.916,7475
|1 AURABAL / RUB
₽404,9409
|1 AURABAL / INR
₹444,6897
|1 AURABAL / IDR
Rp83.114,7408
|1 AURABAL / KRW
₩7.022,1528
|1 AURABAL / PHP
₱290,2575
|1 AURABAL / EGP
￡E.245,5908
|1 AURABAL / BRL
R$28,392
|1 AURABAL / CAD
C$6,9459
|1 AURABAL / BDT
৳612,0504
|1 AURABAL / NGN
₦7.693,4715
|1 AURABAL / UAH
₴209,1375
|1 AURABAL / VES
Bs623,61
|1 AURABAL / CLP
$4.872,27
|1 AURABAL / PKR
Rs1.419,7521
|1 AURABAL / KZT
₸2.717,013
|1 AURABAL / THB
฿164,5722
|1 AURABAL / TWD
NT$151,4916
|1 AURABAL / AED
د.إ18,6069
|1 AURABAL / CHF
Fr4,056
|1 AURABAL / HKD
HK$39,7488
|1 AURABAL / MAD
.د.م45,7821
|1 AURABAL / MXN
$95,5188
|1 AURABAL / PLN
zł18,759
|1 AURABAL / RON
лв22,2066
|1 AURABAL / SEK
kr49,0776
|1 AURABAL / BGN
лв8,5683
|1 AURABAL / HUF
Ft1.746,4629
|1 AURABAL / CZK
Kč107,7882
|1 AURABAL / KWD
د.ك1,54635
|1 AURABAL / ILS
₪17,238