AUSD (AUSD) Nedir?

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

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AUSD (AUSD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

AUSD (AUSD) Token Ekonomisi

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