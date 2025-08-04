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Avant USD Fiyatı (AVUSD)

Listelenmedi

Avant USD (AVUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,999842
$0,999842$0,999842
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Avant USD (AVUSD) Fiyatı

Avant USD (AVUSD), şu anda 0,999842 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 98,78M USD piyasa değerine sahiptir. AVUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Avant USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,02
Avant USD 24 saatlik fiyat değişimi
98,79M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Avant USD (AVUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Avant USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0002524224860386.
Son 30 gün içerisinde, Avant USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0003858390.
Son 60 gün içerisinde, Avant USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0021401618.
Son 90 gün içerisinde, Avant USD / USD fiyat değişimi, $ +0,0011122158467681.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0002524224860386-%0,02
30 Gün$ -0,0003858390-%0,03
60 Gün$ +0,0021401618+%0,21
90 Gün$ +0,0011122158467681+%0,11

Avant USD (AVUSD) Fiyat Analizi

En güncel Avant USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,999638
$ 0,999638$ 0,999638

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,011
$ 1,011$ 1,011

-%0,01

-%0,02

-%0,05

Avant USD (AVUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 98,78M
$ 98,78M$ 98,78M

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98,79M
98,79M 98,79M

Avant USD (AVUSD) Nedir?

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.

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Avant USD (AVUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Avant USD (AVUSD) Token Ekonomisi

Avant USD (AVUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AVUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVUSD / VND
26.310,84223
1 AVUSD / AUD
A$1,53975668
1 AVUSD / GBP
0,7498815
1 AVUSD / EUR
0,85986412
1 AVUSD / USD
$0,999842
1 AVUSD / MYR
RM4,22933166
1 AVUSD / TRY
40,66357414
1 AVUSD / JPY
¥146,976774
1 AVUSD / ARS
ARS$1.364,0344485
1 AVUSD / RUB
79,85738054
1 AVUSD / INR
87,69614182
1 AVUSD / IDR
Rp16.390,84983648
1 AVUSD / KRW
1.384,82116368
1 AVUSD / PHP
57,2409545
1 AVUSD / EGP
￡E.48,43234648
1 AVUSD / BRL
R$5,5991152
1 AVUSD / CAD
C$1,36978354
1 AVUSD / BDT
120,70092624
1 AVUSD / NGN
1.517,2102429
1 AVUSD / UAH
41,2434825
1 AVUSD / VES
Bs122,980566
1 AVUSD / CLP
$960,848162
1 AVUSD / PKR
Rs279,98575526
1 AVUSD / KZT
535,8153278
1 AVUSD / THB
฿32,45487132
1 AVUSD / TWD
NT$29,87527896
1 AVUSD / AED
د.إ3,66942014
1 AVUSD / CHF
Fr0,7998736
1 AVUSD / HKD
HK$7,83876128
1 AVUSD / MAD
.د.م9,02857326
1 AVUSD / MXN
$18,83702328
1 AVUSD / PLN
3,6994154
1 AVUSD / RON
лв4,37930796
1 AVUSD / SEK
kr9,67847056
1 AVUSD / BGN
лв1,68973298
1 AVUSD / HUF
Ft344,41557374
1 AVUSD / CZK
21,25664092
1 AVUSD / KWD
د.ك0,30495181
1 AVUSD / ILS
3,3994628