AVINOC Fiyatı (AVINOC)
AVINOC (AVINOC), şu anda 0,00882178 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,47M USD piyasa değerine sahiptir. AVINOC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, AVINOC / USD fiyat değişimi, $ +0,00195259.
Son 30 gün içerisinde, AVINOC / USD fiyat değişimi, $ -0,0032119007.
Son 60 gün içerisinde, AVINOC / USD fiyat değişimi, $ -0,0028205541.
Son 90 gün içerisinde, AVINOC / USD fiyat değişimi, $ -0,002695311182821515.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00195259
|+%28,43
|30 Gün
|$ -0,0032119007
|-%36,40
|60 Gün
|$ -0,0028205541
|-%31,97
|90 Gün
|$ -0,002695311182821515
|-%23,40
En güncel AVINOC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,10
+%28,43
+%9,71
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated.
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|1 AVINOC / VND
₫232,1451407
|1 AVINOC / AUD
A$0,0135855412
|1 AVINOC / GBP
￡0,006616335
|1 AVINOC / EUR
€0,0075867308
|1 AVINOC / USD
$0,00882178
|1 AVINOC / MYR
RM0,0373161294
|1 AVINOC / TRY
₺0,3587817926
|1 AVINOC / JPY
¥1,29680166
|1 AVINOC / ARS
ARS$12,035113365
|1 AVINOC / RUB
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|1 AVINOC / INR
₹0,7737583238
|1 AVINOC / IDR
Rp144,6193211232
|1 AVINOC / KRW
₩12,2185181712
|1 AVINOC / PHP
₱0,505046905
|1 AVINOC / EGP
￡E.0,4273270232
|1 AVINOC / BRL
R$0,049401968
|1 AVINOC / CAD
C$0,0120858386
|1 AVINOC / BDT
৳1,0649652816
|1 AVINOC / NGN
₦13,386610061
|1 AVINOC / UAH
₴0,363898425
|1 AVINOC / VES
Bs1,08507894
|1 AVINOC / CLP
$8,47773058
|1 AVINOC / PKR
Rs2,4703630534
|1 AVINOC / KZT
₸4,727591902
|1 AVINOC / THB
฿0,2863549788
|1 AVINOC / TWD
NT$0,2635947864
|1 AVINOC / AED
د.إ0,0323759326
|1 AVINOC / CHF
Fr0,007057424
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HK$0,0691627552
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.د.م0,0796606734
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$0,1662023352
|1 AVINOC / PLN
zł0,032640586
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лв0,0386393964
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kr0,0853948304
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лв0,0149088082
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Kč0,1875510428
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د.ك0,0026906429
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