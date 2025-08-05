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Azizi Fiyatı (AZIZI)

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Azizi (AZIZI) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Azizi (AZIZI) Fiyatı

Azizi (AZIZI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,76K USD piyasa değerine sahiptir. AZIZI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Azizi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Azizi 24 saatlik fiyat değişimi
988,31M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Azizi (AZIZI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Azizi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Azizi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Azizi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Azizi / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%6,44
60 Gün$ 0-%1,58
90 Gün$ 0--

Azizi (AZIZI) Fiyat Analizi

En güncel Azizi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%11,45

Azizi (AZIZI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,76K
$ 17,76K$ 17,76K

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988,31M
988,31M 988,31M

Azizi (AZIZI) Nedir?

We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It’s rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it’s the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn’t want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏

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Azizi (AZIZI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Azizi (AZIZI) Token Ekonomisi

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AZIZI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AZIZI / VND
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1 AZIZI / AUD
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1 AZIZI / GBP
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1 AZIZI / EUR
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1 AZIZI / MYR
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1 AZIZI / TRY
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1 AZIZI / ARS
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1 AZIZI / BRL
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1 AZIZI / CAD
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1 AZIZI / BDT
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1 AZIZI / NGN
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1 AZIZI / UAH
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1 AZIZI / VES
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1 AZIZI / CLP
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1 AZIZI / PKR
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1 AZIZI / KZT
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1 AZIZI / THB
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1 AZIZI / TWD
NT$--
1 AZIZI / AED
د.إ--
1 AZIZI / CHF
Fr--
1 AZIZI / HKD
HK$--
1 AZIZI / MAD
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1 AZIZI / MXN
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1 AZIZI / PLN
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1 AZIZI / RON
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1 AZIZI / SEK
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1 AZIZI / BGN
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1 AZIZI / HUF
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1 AZIZI / CZK
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1 AZIZI / KWD
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1 AZIZI / ILS
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