Bugünkü Baby BitCoin Fiyatı

Bugünkü Baby BitCoin (BABYBTC) fiyatı $ 0,00011096 olup, son 24 saatte % 1,44 değişim gösterdi. Mevcut BABYBTC / USD dönüşüm oranı BABYBTC başına $ 0,00011096 şeklindedir.

Baby BitCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 110.984 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BABYBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYBTC, $ 0,00010853 (en düşük) ile $ 0,00011435 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00912896 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008988 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYBTC, son bir saatte -%0,72 ve son 7 günde -%13,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby BitCoin (BABYBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 110,98K$ 110,98K $ 110,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 110,98K$ 110,98K $ 110,98K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

