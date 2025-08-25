BabyBonk (BABYBONK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,09 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,89 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,89

BabyBonk (BABYBONK) canlı fiyatı --. BABYBONK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BABYBONK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BABYBONK son bir saatte +%0,61 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,09 ve son 7 günde +%7,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BabyBonk (BABYBONK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Dolaşım Arzı 420.000,00T 420.000,00T 420.000,00T Toplam Arz 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

Şu anki BabyBonk piyasa değeri $ 1,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYBONK arzı 420.000,00T olup, toplam arzı 4.2e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,31M.