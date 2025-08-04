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Base Protocol Fiyatı (BASE)

Listelenmedi

Base Protocol (BASE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,437047
$0,437047$0,437047
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Base Protocol (BASE) Fiyatı

Base Protocol (BASE), şu anda 0,436842 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 210,08K USD piyasa değerine sahiptir. BASE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Base Protocol Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,48
Base Protocol 24 saatlik fiyat değişimi
480,68K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Base Protocol (BASE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Base Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,00635.
Son 30 gün içerisinde, Base Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,1588189764.
Son 60 gün içerisinde, Base Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,2157302280.
Son 90 gün içerisinde, Base Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0,13420141620658404.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00635+%1,48
30 Gün$ +0,1588189764+%36,36
60 Gün$ +0,2157302280+%49,38
90 Gün$ +0,13420141620658404+%44,34

Base Protocol (BASE) Fiyat Analizi

En güncel Base Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,407273
$ 0,407273$ 0,407273

$ 0,474451
$ 0,474451$ 0,474451

$ 35,25
$ 35,25$ 35,25

+%0,28

+%1,48

-%34,64

Base Protocol (BASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 210,08K
$ 210,08K$ 210,08K

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480,68K
480,68K 480,68K

Base Protocol (BASE) Nedir?

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

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Base Protocol (BASE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Base Protocol (BASE) Token Ekonomisi

Base Protocol (BASE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BASE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BASE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BASE / VND
11.495,49723
1 BASE / AUD
A$0,67273668
1 BASE / GBP
0,3276315
1 BASE / EUR
0,37568412
1 BASE / USD
$0,436842
1 BASE / MYR
RM1,84784166
1 BASE / TRY
17,76636414
1 BASE / JPY
¥64,215774
1 BASE / ARS
ARS$595,9616985
1 BASE / RUB
34,87746528
1 BASE / INR
38,2892013
1 BASE / IDR
Rp7.161,34311648
1 BASE / KRW
603,37053882
1 BASE / PHP
25,0092045
1 BASE / EGP
￡E.21,15188964
1 BASE / BRL
R$2,402631
1 BASE / CAD
C$0,59847354
1 BASE / BDT
53,19861876
1 BASE / NGN
665,91757638
1 BASE / UAH
18,22504824
1 BASE / VES
Bs53,731566
1 BASE / CLP
$421,55253
1 BASE / PKR
Rs123,81849648
1 BASE / KZT
235,8728379
1 BASE / THB
฿14,14057554
1 BASE / TWD
NT$13,0178916
1 BASE / AED
د.إ1,60321014
1 BASE / CHF
Fr0,3494736
1 BASE / HKD
HK$3,42484128
1 BASE / MAD
.د.م3,95778852
1 BASE / MXN
$8,20389276
1 BASE / PLN
1,60757856
1 BASE / RON
лв1,90899954
1 BASE / SEK
kr4,2155253
1 BASE / BGN
лв0,73389456
1 BASE / HUF
Ft150,16880592
1 BASE / CZK
9,26541882
1 BASE / KWD
د.ك0,13323681
1 BASE / ILS
1,4852628