Believe In Something Fiyatı (BIS)
Believe In Something (BIS), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 871,84K USD piyasa değerine sahiptir. BIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Believe In Something / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Believe In Something / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Believe In Something / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Believe In Something / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,05
|30 Gün
|$ 0
|+%23,62
|60 Gün
|$ 0
|+%80,45
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Believe In Something fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,62
-%4,05
-%33,77
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The ethos of SPX6900 is 'Stop trading and start believing in something'. Back in March, a mysterious guy that goes by the handle @spxinsider made this coin. However, he wanted to see if the community would truly believe in a coin without any socials and this caused the project to drop in attention. With baproll's and Murad's popularization of the phrase 'believe in something' during the meteoric rise of SPX6900, the $bis team decided to step in and create a movement of believing.
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