Believe In Something (BIS) Nedir?

The ethos of SPX6900 is 'Stop trading and start believing in something'. Back in March, a mysterious guy that goes by the handle @spxinsider made this coin. However, he wanted to see if the community would truly believe in a coin without any socials and this caused the project to drop in attention. With baproll's and Murad's popularization of the phrase 'believe in something' during the meteoric rise of SPX6900, the $bis team decided to step in and create a movement of believing.

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Believe In Something (BIS) Token Ekonomisi

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