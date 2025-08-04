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Binance Staked SOL Fiyatı (BNSOL)

Listelenmedi

Binance Staked SOL (BNSOL) Canlı Fiyat Grafiği

$173,22
$173,22$173,22
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Binance Staked SOL (BNSOL) Fiyatı

Binance Staked SOL (BNSOL), şu anda 173,22 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,72B USD piyasa değerine sahiptir. BNSOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Binance Staked SOL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,54
Binance Staked SOL 24 saatlik fiyat değişimi
9,91M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Binance Staked SOL (BNSOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Binance Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +0,93627.
Son 30 gün içerisinde, Binance Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +18,5382815520.
Son 60 gün içerisinde, Binance Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +13,0913440080.
Son 90 gün içerisinde, Binance Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +22,78530865834395.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,93627+%0,54
30 Gün$ +18,5382815520+%10,70
60 Gün$ +13,0913440080+%7,56
90 Gün$ +22,78530865834395+%15,15

Binance Staked SOL (BNSOL) Fiyat Analizi

En güncel Binance Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 171,04
$ 171,04$ 171,04

$ 175,32
$ 175,32$ 175,32

$ 297,96
$ 297,96$ 297,96

-%0,38

+%0,54

-%15,37

Binance Staked SOL (BNSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,72B
$ 1,72B$ 1,72B

--
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9,91M
9,91M 9,91M

Binance Staked SOL (BNSOL) Nedir?

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

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Binance Staked SOL (BNSOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Binance Staked SOL (BNSOL) Token Ekonomisi

Binance Staked SOL (BNSOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BNSOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BNSOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BNSOL / VND
4.558.284,3
1 BNSOL / AUD
A$266,7588
1 BNSOL / GBP
129,915
1 BNSOL / EUR
148,9692
1 BNSOL / USD
$173,22
1 BNSOL / MYR
RM732,7206
1 BNSOL / TRY
7.044,8574
1 BNSOL / JPY
¥25.463,34
1 BNSOL / ARS
ARS$236.315,385
1 BNSOL / RUB
13.835,0814
1 BNSOL / INR
15.193,1262
1 BNSOL / IDR
Rp2.839.671,6768
1 BNSOL / KRW
239.916,6288
1 BNSOL / PHP
9.916,845
1 BNSOL / EGP
￡E.8.387,3124
1 BNSOL / BRL
R$970,032
1 BNSOL / CAD
C$237,3114
1 BNSOL / BDT
20.911,1184
1 BNSOL / NGN
262.852,689
1 BNSOL / UAH
7.145,325
1 BNSOL / VES
Bs21.306,06
1 BNSOL / CLP
$166.464,42
1 BNSOL / PKR
Rs48.506,7966
1 BNSOL / KZT
92.828,598
1 BNSOL / THB
฿5.622,7212
1 BNSOL / TWD
NT$5.175,8136
1 BNSOL / AED
د.إ635,7174
1 BNSOL / CHF
Fr138,576
1 BNSOL / HKD
HK$1.358,0448
1 BNSOL / MAD
.د.م1.564,1766
1 BNSOL / MXN
$3.263,4648
1 BNSOL / PLN
640,914
1 BNSOL / RON
лв758,7036
1 BNSOL / SEK
kr1.676,7696
1 BNSOL / BGN
лв292,7418
1 BNSOL / HUF
Ft59.669,0934
1 BNSOL / CZK
3.682,6572
1 BNSOL / KWD
د.ك52,8321
1 BNSOL / ILS
588,948