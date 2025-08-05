Bio Acceleration (BIO/ACC) Nedir?

The Bio/Acc movement, or the biological acceleration movement, aims to promote scientific innovation, knowledge sharing, and human progress by accelerating the development and application of biotechnology. It emphasizes open science and decentralized research methods, encourages community participation, and promotes the rapid dissemination and application of scientific results. $BIO/ACC is more than just a memecoin—it aims to contribute meaningfully to the bio/acc and DeSci ecosystem.

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Bio Acceleration (BIO/ACC) Kaynağı Resmi Websitesi

Bio Acceleration (BIO/ACC) Token Ekonomisi

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