Bitcoin on Base (BTCB) Nedir?

Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived.

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Bitcoin on Base (BTCB) Kaynağı Resmi Websitesi

Bitcoin on Base (BTCB) Token Ekonomisi

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