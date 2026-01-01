Bugünkü Bitsota Fiyatı

Bugünkü Bitsota (SN94) fiyatı $ 1,83 olup, son 24 saatte % 35,31 değişim gösterdi. Mevcut SN94 / USD dönüşüm oranı SN94 başına $ 1,83 şeklindedir.

Bitsota, şu anda piyasa değeri açısından $ 306.331 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 167,14K SN94 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN94, $ 1,35 (en düşük) ile $ 1,85 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,09 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,291123 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN94, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde +%61,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bitsota (SN94) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 306,33K$ 306,33K $ 306,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 306,33K$ 306,33K $ 306,33K Dolaşım Arzı 167,14K 167,14K 167,14K Toplam Arz 167.144,034337773 167.144,034337773 167.144,034337773

Şu anki Bitsota piyasa değeri $ 306,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN94 arzı 167,14K olup, toplam arzı 167144.034337773. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 306,33K.