Booze (BOOZE) Nedir?

Booze is a community memecoin born from Beergang, one of the largest NFT projects on the KAIA chain. It blends humor, social commentary, and Web3 culture to create a shared digital identity for its community. The purpose of the token is to expand and engage its community through memes, entertainment, and grassroots participation. While rooted in meme culture, Booze functions as a social token used to drive content creation, community events, and viral marketing efforts, making it a cultural layer within the KAIA ecosystem rather than just a speculative asset.

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Booze (BOOZE) Kaynağı Resmi Websitesi

Booze (BOOZE) Token Ekonomisi

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