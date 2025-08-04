BountyMarketCap (BMC) Nedir?

BountyMarketCap is a bounty stakes price-tracking website where Crypto projects listed by bounty market capitalization. It allows detecting promising projects and bounties at the earliest stage. BMC token allows to buy ad placements with a discount and to get a transparent revenue share.

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BountyMarketCap (BMC) Kaynağı Resmi Websitesi

BountyMarketCap (BMC) Token Ekonomisi

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