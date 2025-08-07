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Bretter Brett Fiyatı (BRETT)

Listelenmedi

Bretter Brett (BRETT) Canlı Fiyat Grafiği

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-%13,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Bretter Brett (BRETT) Fiyatı

Bretter Brett (BRETT), şu anda 0,00000183 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BRETT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bretter Brett Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%13,88
Bretter Brett 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Bretter Brett (BRETT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Bretter Brett / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bretter Brett / USD fiyat değişimi, $ +0,0000002370.
Son 60 gün içerisinde, Bretter Brett / USD fiyat değişimi, $ -0,0000001753.
Son 90 gün içerisinde, Bretter Brett / USD fiyat değişimi, $ -0,000002752756567630375.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%13,88
30 Gün$ +0,0000002370+%12,95
60 Gün$ -0,0000001753-%9,58
90 Gün$ -0,000002752756567630375-%60,06

Bretter Brett (BRETT) Fiyat Analizi

En güncel Bretter Brett fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00000183
$ 0,00000183$ 0,00000183

$ 0,00000217
$ 0,00000217$ 0,00000217

$ 0,00004622
$ 0,00004622$ 0,00004622

-%2,52

-%13,88

-%26,39

Bretter Brett (BRETT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Bretter Brett (BRETT) Nedir?

Meet the Bretter Brett. He's got a clean contract and no taxes. Just keeping it simple and being a good fren to the community.

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Bretter Brett (BRETT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Bretter Brett (BRETT) Token Ekonomisi

Bretter Brett (BRETT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRETT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BRETT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BRETT / VND
0,04815645
1 BRETT / AUD
A$0,0000027999
1 BRETT / GBP
0,0000013542
1 BRETT / EUR
0,0000015555
1 BRETT / USD
$0,00000183
1 BRETT / MYR
RM0,0000077226
1 BRETT / TRY
0,0000744078
1 BRETT / JPY
¥0,00026901
1 BRETT / ARS
ARS$0,0024367365
1 BRETT / RUB
0,0001463817
1 BRETT / INR
0,0001605276
1 BRETT / IDR
Rp0,0299999952
1 BRETT / KRW
0,0025346232
1 BRETT / PHP
0,0001048773
1 BRETT / EGP
￡E.0,0000886635
1 BRETT / BRL
R$0,0000100101
1 BRETT / CAD
C$0,0000025071
1 BRETT / BDT
0,0002226927
1 BRETT / NGN
0,0027981615
1 BRETT / UAH
0,000076128
1 BRETT / VES
Bs0,00023058
1 BRETT / CLP
$0,00178425
1 BRETT / PKR
Rs0,0005170848
1 BRETT / KZT
0,0009833322
1 BRETT / THB
฿0,0000591822
1 BRETT / TWD
NT$0,0000547353
1 BRETT / AED
د.إ0,0000067161
1 BRETT / CHF
Fr0,000001464
1 BRETT / HKD
HK$0,0000143472
1 BRETT / MAD
.د.م0,0000166164
1 BRETT / MXN
$0,0000341112
1 BRETT / PLN
0,0000067161
1 BRETT / RON
лв0,0000079788
1 BRETT / SEK
kr0,0000176046
1 BRETT / BGN
лв0,0000030744
1 BRETT / HUF
Ft0,0006258417
1 BRETT / CZK
0,0000385947
1 BRETT / KWD
د.ك0,00000055815
1 BRETT / ILS
0,0000062586