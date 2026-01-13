Bugünkü BubbleLabs Fiyatı

Bugünkü BubbleLabs (BUBBLE) fiyatı $ 0,00008233 olup, son 24 saatte % 4,36 değişim gösterdi. Mevcut BUBBLE / USD dönüşüm oranı BUBBLE başına $ 0,00008233 şeklindedir.

BubbleLabs, şu anda piyasa değeri açısından $ 68.459 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 917,99M BUBBLE şeklindedir. Son 24 saat içinde BUBBLE, $ 0,00007391 (en düşük) ile $ 0,00009663 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001108 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000479 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BUBBLE, son bir saatte +%8,32 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BubbleLabs (BUBBLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,46K$ 68,46K $ 68,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,34K$ 72,34K $ 72,34K Dolaşım Arzı 917,99M 917,99M 917,99M Toplam Arz 969.973.145,327174 969.973.145,327174 969.973.145,327174

