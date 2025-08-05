Bumshaft (BUMSHAFT) Nedir?

Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength

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Bumshaft (BUMSHAFT) Kaynağı Resmi Websitesi

Bumshaft (BUMSHAFT) Token Ekonomisi

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