CADC Hakkında Daha Fazla Bilgi

CADC Fiyat Bilgileri

CADC Resmi Websitesi

CADC Token Ekonomisi

CADC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CAD Coin Logosu

CAD Coin Fiyatı (CADC)

Listelenmedi

CAD Coin (CADC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,724131
$0,724131$0,724131
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü CAD Coin (CADC) Fiyatı

CAD Coin (CADC), şu anda 0,723791 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 834,20K USD piyasa değerine sahiptir. CADC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CAD Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,12
CAD Coin 24 saatlik fiyat değişimi
1,15M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CADC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CADC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında CAD Coin (CADC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0009100033713384.
Son 30 gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0121093853.
Son 60 gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0041505794.
Son 90 gün içerisinde, CAD Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0012106623593265.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0009100033713384-%0,12
30 Gün$ -0,0121093853-%1,67
60 Gün$ -0,0041505794-%0,57
90 Gün$ -0,0012106623593265-%0,16

CAD Coin (CADC) Fiyat Analizi

En güncel CAD Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,723527
$ 0,723527$ 0,723527

$ 0,727584
$ 0,727584$ 0,727584

$ 1,48
$ 1,48$ 1,48

-%0,03

-%0,12

-%0,95

CAD Coin (CADC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 834,20K
$ 834,20K$ 834,20K

--
----

1,15M
1,15M 1,15M

CAD Coin (CADC) Nedir?

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

CAD Coin (CADC) Kaynağı

Resmi Websitesi

CAD Coin (CADC) Token Ekonomisi

CAD Coin (CADC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CADC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CAD Coin (CADC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CADC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CADC / VND
19.046,560165
1 CADC / AUD
A$1,11463814
1 CADC / GBP
0,54284325
1 CADC / EUR
0,62246026
1 CADC / USD
$0,723791
1 CADC / MYR
RM3,06163593
1 CADC / TRY
29,43657997
1 CADC / JPY
¥106,397277
1 CADC / ARS
ARS$982,07581835
1 CADC / RUB
57,78747344
1 CADC / INR
63,42580533
1 CADC / IDR
Rp11.865,42433104
1 CADC / KRW
999,70736711
1 CADC / PHP
41,44427266
1 CADC / EGP
￡E.35,04596022
1 CADC / BRL
R$3,9808505
1 CADC / CAD
C$0,99159367
1 CADC / BDT
88,14326798
1 CADC / NGN
1.103,33976249
1 CADC / UAH
30,19656052
1 CADC / VES
Bs89,026293
1 CADC / CLP
$698,458315
1 CADC / PKR
Rs205,15132104
1 CADC / KZT
390,81095045
1 CADC / THB
฿23,41463885
1 CADC / TWD
NT$21,5689718
1 CADC / AED
د.إ2,65631297
1 CADC / CHF
Fr0,5790328
1 CADC / HKD
HK$5,67452144
1 CADC / MAD
.د.م6,55754646
1 CADC / MXN
$13,58555707
1 CADC / PLN
2,66355088
1 CADC / RON
лв3,16296667
1 CADC / SEK
kr6,98458315
1 CADC / BGN
лв1,21596888
1 CADC / HUF
Ft248,81039416
1 CADC / CZK
15,35160711
1 CADC / KWD
د.ك0,220756255
1 CADC / ILS
2,4608894