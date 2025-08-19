CashBackPro (CBP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00308336 $ 0,00308336 $ 0,00308336 24 sa Düşük $ 0,01723373 $ 0,01723373 $ 0,01723373 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00308336$ 0,00308336 $ 0,00308336 24 sa Yüksek $ 0,01723373$ 0,01723373 $ 0,01723373 Tüm Zamanların En Yükseği $ 21,22$ 21,22 $ 21,22 En Düşük Fiyat $ 0,0012794$ 0,0012794 $ 0,0012794 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,89 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,64

CashBackPro (CBP) canlı fiyatı $0,01627771. CBP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00308336 ve en yüksek $ 0,01723373 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CBP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 21,22, en düşük fiyatı ise $ 0,0012794 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CBP son bir saatte +%1,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,89 ve son 7 günde -%5,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CashBackPro (CBP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 102.000.000,0 102.000.000,0 102.000.000,0

Şu anki CashBackPro piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CBP arzı 0,00 olup, toplam arzı 102000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,68M.