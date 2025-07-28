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Cel AI Fiyatı (SN127)

Cel AI (SN127) Canlı Fiyat Grafiği

$0,808023
$0,808023$0,808023
-%1,901D
USD

Bugünkü Cel AI (SN127) Fiyatı

Cel AI (SN127), şu anda 0,808023 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. SN127 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cel AI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,92
Cel AI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cel AI (SN127) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cel AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0158660425422088.
Son 30 gün içerisinde, Cel AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cel AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cel AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0158660425422088-%1,92
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cel AI (SN127) Fiyat Analizi

En güncel Cel AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,808104
$ 0,808104$ 0,808104

$ 0,923108
$ 0,923108$ 0,923108

$ 0,923108
$ 0,923108$ 0,923108

-%0,42

-%1,92

--

Cel AI (SN127) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

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Cel AI (SN127) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN127 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN127 / VND
21.263,125245
1 SN127 / AUD
A$1,22819496
1 SN127 / GBP
0,59793702
1 SN127 / EUR
0,68681955
1 SN127 / USD
$0,808023
1 SN127 / MYR
RM3,40985706
1 SN127 / TRY
32,75725242
1 SN127 / JPY
¥118,779381
1 SN127 / ARS
ARS$1.026,70634472
1 SN127 / RUB
63,97118091
1 SN127 / INR
69,86166858
1 SN127 / IDR
Rp13.246,27656912
1 SN127 / KRW
1.114,51420413
1 SN127 / PHP
46,10579238
1 SN127 / EGP
￡E.39,65776884
1 SN127 / BRL
R$4,49260788
1 SN127 / CAD
C$1,09891128
1 SN127 / BDT
98,46568278
1 SN127 / NGN
1.231,74218097
1 SN127 / UAH
33,67839864
1 SN127 / VES
Bs97,770783
1 SN127 / CLP
$765,197781
1 SN127 / PKR
Rs228,25033704
1 SN127 / KZT
438,90193314
1 SN127 / THB
฿26,13146382
1 SN127 / TWD
NT$23,82859827
1 SN127 / AED
د.إ2,96544441
1 SN127 / CHF
Fr0,63833817
1 SN127 / HKD
HK$6,33490032
1 SN127 / MAD
.د.م7,23988608
1 SN127 / MXN
$14,96458596
1 SN127 / PLN
2,91696303
1 SN127 / RON
лв3,48257913
1 SN127 / SEK
kr7,6762185
1 SN127 / BGN
лв1,34131818
1 SN127 / HUF
Ft272,33607192
1 SN127 / CZK
16,87152024
1 SN127 / KWD
د.ك0,246447015
1 SN127 / ILS
2,70687705