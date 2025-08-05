CHAISavings (CHAI) Nedir?

CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.

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CHAISavings (CHAI) Kaynağı Resmi Websitesi

CHAISavings (CHAI) Token Ekonomisi

CHAISavings (CHAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!