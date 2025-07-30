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Cisco xStock Fiyatı (CSCOX)

Cisco xStock (CSCOX) Canlı Fiyat Grafiği

$67,91
$67,91$67,91
%0,001D
USD

Bugünkü Cisco xStock (CSCOX) Fiyatı

Cisco xStock (CSCOX), şu anda 67,91 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 49,40K USD piyasa değerine sahiptir. CSCOX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Cisco xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,05
Cisco xStock 24 saatlik fiyat değişimi
727,35 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Cisco xStock (CSCOX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Cisco xStock / USD fiyat değişimi, $ -0,03452778658055.
Son 30 gün içerisinde, Cisco xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cisco xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cisco xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,03452778658055-%0,05
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cisco xStock (CSCOX) Fiyat Analizi

En güncel Cisco xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 67,78
$ 67,78$ 67,78

$ 68,64
$ 68,64$ 68,64

$ 68,64
$ 68,64$ 68,64

-%0,00

-%0,05

--

Cisco xStock (CSCOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 49,40K
$ 49,40K$ 49,40K

--
----

727,35
727,35 727,35

Cisco xStock (CSCOX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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Cisco xStock (CSCOX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Cisco xStock (CSCOX) Token Ekonomisi

Cisco xStock (CSCOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CSCOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CSCOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CSCOX / VND
1.787.051,65
1 CSCOX / AUD
A$103,9023
1 CSCOX / GBP
50,2534
1 CSCOX / EUR
58,4026
1 CSCOX / USD
$67,91
1 CSCOX / MYR
RM287,2593
1 CSCOX / TRY
2.755,1087
1 CSCOX / JPY
¥10.050,68
1 CSCOX / ARS
ARS$87.738,3618
1 CSCOX / RUB
5.483,0534
1 CSCOX / INR
5.912,9237
1 CSCOX / IDR
Rp1.113.278,5104
1 CSCOX / KRW
93.797,9711
1 CSCOX / PHP
3.882,4147
1 CSCOX / EGP
￡E.3.303,1424
1 CSCOX / BRL
R$378,2587
1 CSCOX / CAD
C$93,0367
1 CSCOX / BDT
8.350,8927
1 CSCOX / NGN
103.837,7855
1 CSCOX / UAH
2.841,3544
1 CSCOX / VES
Bs8.285,02
1 CSCOX / CLP
$65.193,6
1 CSCOX / PKR
Rs19.226,6792
1 CSCOX / KZT
36.927,4207
1 CSCOX / THB
฿2.198,9258
1 CSCOX / TWD
NT$2.016,2479
1 CSCOX / AED
د.إ249,2297
1 CSCOX / CHF
Fr54,328
1 CSCOX / HKD
HK$532,4144
1 CSCOX / MAD
.د.م616,6228
1 CSCOX / MXN
$1.271,9543
1 CSCOX / PLN
250,5879
1 CSCOX / RON
лв297,4458
1 CSCOX / SEK
kr653,9733
1 CSCOX / BGN
лв114,7679
1 CSCOX / HUF
Ft23.473,7706
1 CSCOX / CZK
1.443,0875
1 CSCOX / KWD
د.ك20,71255
1 CSCOX / ILS
228,1776