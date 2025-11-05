Clippy PFP Cult (CLIPPY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00031316 $ 0,00031316 $ 0,00031316 24 sa Düşük $ 0,00038608 $ 0,00038608 $ 0,00038608 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00031316$ 0,00031316 $ 0,00031316 24 sa Yüksek $ 0,00038608$ 0,00038608 $ 0,00038608 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03295325$ 0,03295325 $ 0,03295325 En Düşük Fiyat $ 0,00022378$ 0,00022378 $ 0,00022378 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,72 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%33,34

Clippy PFP Cult (CLIPPY) canlı fiyatı $0,00035007. CLIPPY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00031316 ve en yüksek $ 0,00038608 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLIPPY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03295325, en düşük fiyatı ise $ 0,00022378 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLIPPY son bir saatte -%0,72 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,71 ve son 7 günde -%33,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Clippy PFP Cult (CLIPPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 354,41K$ 354,41K $ 354,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 354,41K$ 354,41K $ 354,41K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.952.746,070161 999.952.746,070161 999.952.746,070161

Şu anki Clippy PFP Cult piyasa değeri $ 354,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CLIPPY arzı 999,95M olup, toplam arzı 999952746.070161. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 354,41K.