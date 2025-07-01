CodEase (CODON) Nedir?

CodEase is a no-code, AI-powered platform that simplifies the process of building Chrome extensions. Users describe desired functionality in plain English, and CodEase generates fully functional, multi-file extensions using automated code synthesis and sandboxed testing. A built-in playground allows users to interact with and test their extensions directly within the platform before exporting. Designed for developers, crypto traders, and non-technical builders, CodEase streamlines the prototyping and deployment of browser-based automation tools.

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CodEase (CODON) Kaynağı Resmi Websitesi

CodEase (CODON) Token Ekonomisi

CodEase (CODON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CODON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!