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Coinbase Wrapped BTC Fiyatı (CBBTC)

Listelenmedi

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Canlı Fiyat Grafiği

$114.306
$114.306$114.306
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Fiyatı

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC), şu anda 114.265 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,08B USD piyasa değerine sahiptir. CBBTC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Coinbase Wrapped BTC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,37
Coinbase Wrapped BTC 24 saatlik fiyat değişimi
53,18K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CBBTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CBBTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +421,41.
Son 30 gün içerisinde, Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +6.506,3747915000.
Son 60 gün içerisinde, Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +10.344,9703485000.
Son 90 gün içerisinde, Coinbase Wrapped BTC / USD fiyat değişimi, $ +20.321,20154678603.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +421,41+%0,37
30 Gün$ +6.506,3747915000+%5,69
60 Gün$ +10.344,9703485000+%9,05
90 Gün$ +20.321,20154678603+%21,63

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Fiyat Analizi

En güncel Coinbase Wrapped BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 113.664
$ 113.664$ 113.664

$ 114.938
$ 114.938$ 114.938

$ 123.036
$ 123.036$ 123.036

-%0,11

+%0,37

-%3,90

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,08B
$ 6,08B$ 6,08B

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53,18K
53,18K 53,18K

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Nedir?

Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

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Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Token Ekonomisi

Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CBBTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CBBTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CBBTC / VND
3.006.883.475
1 CBBTC / AUD
A$175.968,1
1 CBBTC / GBP
85.698,75
1 CBBTC / EUR
98.267,9
1 CBBTC / USD
$114.265
1 CBBTC / MYR
RM483.340,95
1 CBBTC / TRY
4.647.157,55
1 CBBTC / JPY
¥16.796.955
1 CBBTC / ARS
ARS$155.886.026,25
1 CBBTC / RUB
9.111.491,1
1 CBBTC / INR
10.014.184,6
1 CBBTC / IDR
Rp1.873.196.421,6
1 CBBTC / KRW
158.261.595,6
1 CBBTC / PHP
6.545.099,2
1 CBBTC / EGP
￡E.5.534.996,6
1 CBBTC / BRL
R$641.026,65
1 CBBTC / CAD
C$156.543,05
1 CBBTC / BDT
13.794.070,8
1 CBBTC / NGN
173.391.424,25
1 CBBTC / UAH
4.713.431,25
1 CBBTC / VES
Bs14.054.595
1 CBBTC / CLP
$109.808.665
1 CBBTC / PKR
Rs31.997.627,95
1 CBBTC / KZT
61.234.613,5
1 CBBTC / THB
฿3.706.756,6
1 CBBTC / TWD
NT$3.410.810,25
1 CBBTC / AED
د.إ419.352,55
1 CBBTC / CHF
Fr91.412
1 CBBTC / HKD
HK$895.837,6
1 CBBTC / MAD
.د.م1.031.812,95
1 CBBTC / MXN
$2.152.752,6
1 CBBTC / PLN
421.637,85
1 CBBTC / RON
лв500.480,7
1 CBBTC / SEK
kr1.103.799,9
1 CBBTC / BGN
лв193.107,85
1 CBBTC / HUF
Ft39.347.152,75
1 CBBTC / CZK
2.426.988,6
1 CBBTC / KWD
د.ك34.850,825
1 CBBTC / ILS
388.501