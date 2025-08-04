CoinEx (CET) Nedir?

Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.

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CoinEx (CET) Kaynağı Resmi Websitesi

CoinEx (CET) Token Ekonomisi

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