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Compounding OpenDollar Fiyatı (CUSDO)

Listelenmedi

Compounding OpenDollar (CUSDO) Canlı Fiyat Grafiği

$1,021
$1,021$1,021
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Compounding OpenDollar (CUSDO) Fiyatı

Compounding OpenDollar (CUSDO), şu anda 1,021 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 270,61M USD piyasa değerine sahiptir. CUSDO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Compounding OpenDollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,01
Compounding OpenDollar 24 saatlik fiyat değişimi
265,04M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Compounding OpenDollar (CUSDO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Compounding OpenDollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00014873.
Son 30 gün içerisinde, Compounding OpenDollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0015663161.
Son 60 gün içerisinde, Compounding OpenDollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0051619718.
Son 90 gün içerisinde, Compounding OpenDollar / USD fiyat değişimi, $ -0,006998638983825.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014873+%0,01
30 Gün$ +0,0015663161+%0,15
60 Gün$ +0,0051619718+%0,51
90 Gün$ -0,006998638983825-%0,68

Compounding OpenDollar (CUSDO) Fiyat Analizi

En güncel Compounding OpenDollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 1,022
$ 1,022$ 1,022

$ 1,038
$ 1,038$ 1,038

-%0,01

+%0,01

+%0,14

Compounding OpenDollar (CUSDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 270,61M
$ 270,61M$ 270,61M

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265,04M
265,04M 265,04M

Compounding OpenDollar (CUSDO) Nedir?

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

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Compounding OpenDollar (CUSDO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Compounding OpenDollar (CUSDO) Token Ekonomisi

Compounding OpenDollar (CUSDO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CUSDO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CUSDO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CUSDO / VND
26.867,615
1 CUSDO / AUD
A$1,57234
1 CUSDO / GBP
0,76575
1 CUSDO / EUR
0,87806
1 CUSDO / USD
$1,021
1 CUSDO / MYR
RM4,31883
1 CUSDO / TRY
41,52407
1 CUSDO / JPY
¥150,087
1 CUSDO / ARS
ARS$1.392,89925
1 CUSDO / RUB
81,41454
1 CUSDO / INR
89,48044
1 CUSDO / IDR
Rp16.737,70224
1 CUSDO / KRW
1.412,16552
1 CUSDO / PHP
58,48288
1 CUSDO / EGP
￡E.49,45724
1 CUSDO / BRL
R$5,72781
1 CUSDO / CAD
C$1,39877
1 CUSDO / BDT
123,25512
1 CUSDO / NGN
1.549,31645
1 CUSDO / UAH
42,11625
1 CUSDO / VES
Bs125,583
1 CUSDO / CLP
$981,181
1 CUSDO / PKR
Rs285,91063
1 CUSDO / KZT
547,1539
1 CUSDO / THB
฿33,12124
1 CUSDO / TWD
NT$30,47685
1 CUSDO / AED
د.إ3,74707
1 CUSDO / CHF
Fr0,8168
1 CUSDO / HKD
HK$8,00464
1 CUSDO / MAD
.د.م9,21963
1 CUSDO / MXN
$19,21522
1 CUSDO / PLN
3,76749
1 CUSDO / RON
лв4,47198
1 CUSDO / SEK
kr9,86286
1 CUSDO / BGN
лв1,72549
1 CUSDO / HUF
Ft351,21379
1 CUSDO / CZK
21,67583
1 CUSDO / KWD
د.ك0,311405
1 CUSDO / ILS
3,4714