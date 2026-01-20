Bugünkü Crypto winter Fiyatı

Bugünkü Crypto winter (CRYPTO WINTER) fiyatı $ 0,0042829 olup, son 24 saatte % 16,49 değişim gösterdi. Mevcut CRYPTO WINTER / USD dönüşüm oranı CRYPTO WINTER başına $ 0,0042829 şeklindedir.

Crypto winter, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.282.903 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B CRYPTO WINTER şeklindedir. Son 24 saat içinde CRYPTO WINTER, $ 0,00363496 (en düşük) ile $ 0,00466501 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00466501 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00363496 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRYPTO WINTER, son bir saatte +%11,88 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Crypto winter (CRYPTO WINTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,28M$ 4,28M $ 4,28M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,28M$ 4,28M $ 4,28M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Crypto winter piyasa değeri $ 4,28M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CRYPTO WINTER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,28M.