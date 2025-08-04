CyberFi (CFI) Nedir?

CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.

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CyberFi (CFI) Kaynağı Resmi Websitesi

CyberFi (CFI) Token Ekonomisi

CyberFi (CFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!