Bugünkü canlı Yei Finance fiyatı 0.28735 USD. CLO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CLO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Yei Finance fiyatı 0.28735 USD. CLO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CLO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CLO Hakkında Daha Fazla Bilgi

CLO Fiyat Bilgileri

CLO Nedir

CLO Whitepaper

CLO Resmi Websitesi

CLO Token Ekonomisi

CLO Fiyat Tahmini

CLO Fiyat Geçmişi

CLO Satın Alma Kılavuzu

CLO / İtibari Para Dönüştürücüsü

CLO Spot

CLO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Yei Finance Logosu

Yei Finance Fiyatı(CLO)

1 CLO / USD Canlı Fiyatı:

$0,28731
$0,28731$0,28731
-%7,301D
USD
Yei Finance (CLO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:27:00 (UTC+8)

Yei Finance (CLO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,26283
$ 0,26283$ 0,26283
24 sa Düşük
$ 0,32978
$ 0,32978$ 0,32978
24 sa Yüksek

$ 0,26283
$ 0,26283$ 0,26283

$ 0,32978
$ 0,32978$ 0,32978

$ 0,8181801424739548
$ 0,8181801424739548$ 0,8181801424739548

$ 0,1461711757322115
$ 0,1461711757322115$ 0,1461711757322115

+%0,12

-%7,30

-%10,76

-%10,76

Yei Finance (CLO) canlı fiyatı $ 0,28735. CLO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,26283 ve en yüksek $ 0,32978 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,8181801424739548, en düşük fiyatı ise $ 0,1461711757322115 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CLO son bir saatte +%0,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,30 ve son 7 günde -%10,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yei Finance (CLO) Piyasa Bilgileri

No.571

$ 37,10M
$ 37,10M$ 37,10M

$ 573,73K
$ 573,73K$ 573,73K

$ 287,35M
$ 287,35M$ 287,35M

129,10M
129,10M 129,10M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%12,91

BSC

Şu anki Yei Finance piyasa değeri $ 37,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 573,73K. Dolaşımdaki CLO arzı 129,10M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 287,35M.

Yei Finance (CLO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Yei Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0226253-%7,30
30 Gün$ +0,24735+%618,37
60 Gün$ +0,24735+%618,37
90 Gün$ +0,24735+%618,37
Bugünkü Yei Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, CLO, $ -0,0226253 (-%7,30) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Yei Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,24735 (+%618,37) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Yei Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CLO değişimi $ +0,24735 (+%618,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Yei Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,24735 (+%618,37) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Yei Finance (CLO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Yei Finance Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Yei Finance (CLO) Nedir?

Yei Finance (Clovis), parçalanmış sermayeyi anahtar teslim zincirler arası DEX, para piyasası ve köprü ile herhangi bir ağ ve herhangi bir varlık için talep üzerine küresel likidite ile yeniden birleştiren bir likidite soyutlama katmanıdır. Yeni geliştirilen mimari, likidite sağlayıcılar için daha yüksek getiri ( borç verme + swap ücretleri + köprü) ve ağlar arası kullanıcılar için neredeyse anında köprüleme likiditesi sağlar.

Yei Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Yei Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CLO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Yei Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Yei Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Yei Finance Fiyat Tahmini (USD)

Yei Finance (CLO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Yei Finance (CLO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Yei Finance için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Yei Finance fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Yei Finance (CLO) Token Ekonomisi

Yei Finance (CLO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Yei Finance (CLO) Satın Alma

Nasıl Yei Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Yei Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CLO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Yei Finance(CLO) / VND
7.561,61525
1 Yei Finance(CLO) / AUD
A$0,442519
1 Yei Finance(CLO) / GBP
0,218386
1 Yei Finance(CLO) / EUR
0,2499945
1 Yei Finance(CLO) / USD
$0,28735
1 Yei Finance(CLO) / MYR
RM1,2039965
1 Yei Finance(CLO) / TRY
12,091688
1 Yei Finance(CLO) / JPY
¥43,96455
1 Yei Finance(CLO) / ARS
ARS$418,875842
1 Yei Finance(CLO) / RUB
23,2724765
1 Yei Finance(CLO) / INR
25,499439
1 Yei Finance(CLO) / IDR
Rp4.789,164751
1 Yei Finance(CLO) / PHP
16,890433
1 Yei Finance(CLO) / EGP
￡E.13,608896
1 Yei Finance(CLO) / BRL
R$1,5488165
1 Yei Finance(CLO) / CAD
C$0,4051635
1 Yei Finance(CLO) / BDT
35,027965
1 Yei Finance(CLO) / NGN
414,64605
1 Yei Finance(CLO) / COP
$1.109,45835
1 Yei Finance(CLO) / ZAR
R.5,0257515
1 Yei Finance(CLO) / UAH
12,091688
1 Yei Finance(CLO) / TZS
T.Sh.706,01895
1 Yei Finance(CLO) / VES
Bs64,07905
1 Yei Finance(CLO) / CLP
$271,8331
1 Yei Finance(CLO) / PKR
Rs81,239592
1 Yei Finance(CLO) / KZT
150,600135
1 Yei Finance(CLO) / THB
฿9,350369
1 Yei Finance(CLO) / TWD
NT$8,8877355
1 Yei Finance(CLO) / AED
د.إ1,0545745
1 Yei Finance(CLO) / CHF
Fr0,22988
1 Yei Finance(CLO) / HKD
HK$2,2327095
1 Yei Finance(CLO) / AMD
֏109,9257425
1 Yei Finance(CLO) / MAD
.د.م2,6752285
1 Yei Finance(CLO) / MXN
$5,367698
1 Yei Finance(CLO) / SAR
ريال1,0775625
1 Yei Finance(CLO) / ETB
Br43,9501825
1 Yei Finance(CLO) / KES
KSh37,1227465
1 Yei Finance(CLO) / JOD
د.أ0,20373115
1 Yei Finance(CLO) / PLN
1,063195
1 Yei Finance(CLO) / RON
лв1,270087
1 Yei Finance(CLO) / SEK
kr2,7499395
1 Yei Finance(CLO) / BGN
лв0,488495
1 Yei Finance(CLO) / HUF
Ft97,141541
1 Yei Finance(CLO) / CZK
6,1004405
1 Yei Finance(CLO) / KWD
د.ك0,08821645
1 Yei Finance(CLO) / ILS
0,936761
1 Yei Finance(CLO) / BOB
Bs1,9855885
1 Yei Finance(CLO) / AZN
0,488495
1 Yei Finance(CLO) / TJS
SM2,649367
1 Yei Finance(CLO) / GEL
0,781592
1 Yei Finance(CLO) / AOA
Kz263,1407625
1 Yei Finance(CLO) / BHD
.د.ب0,1080436
1 Yei Finance(CLO) / BMD
$0,28735
1 Yei Finance(CLO) / DKK
kr1,8649015
1 Yei Finance(CLO) / HNL
L7,568799
1 Yei Finance(CLO) / MUR
13,2209735
1 Yei Finance(CLO) / NAD
$4,9970165
1 Yei Finance(CLO) / NOK
kr2,93097
1 Yei Finance(CLO) / NZD
$0,505736
1 Yei Finance(CLO) / PAB
B/.0,28735
1 Yei Finance(CLO) / PGK
K1,2212375
1 Yei Finance(CLO) / QAR
ر.ق1,045954
1 Yei Finance(CLO) / RSD
дин.29,3125735
1 Yei Finance(CLO) / UZS
soʻm3.420,832786
1 Yei Finance(CLO) / ALL
L24,1690085
1 Yei Finance(CLO) / ANG
ƒ0,5143565
1 Yei Finance(CLO) / AWG
ƒ0,5143565
1 Yei Finance(CLO) / BBD
$0,5747
1 Yei Finance(CLO) / BAM
KM0,488495
1 Yei Finance(CLO) / BIF
Fr847,39515
1 Yei Finance(CLO) / BND
$0,373555
1 Yei Finance(CLO) / BSD
$0,28735
1 Yei Finance(CLO) / JMD
$46,1282955
1 Yei Finance(CLO) / KHR
1.154,014841
1 Yei Finance(CLO) / KMF
Fr122,4111
1 Yei Finance(CLO) / LAK
6.246,7390055
1 Yei Finance(CLO) / LKR
රු87,578533
1 Yei Finance(CLO) / MDL
L4,867709
1 Yei Finance(CLO) / MGA
Ar1.294,368075
1 Yei Finance(CLO) / MOP
P2,2988
1 Yei Finance(CLO) / MVR
4,42519
1 Yei Finance(CLO) / MWK
MK498,8712085
1 Yei Finance(CLO) / MZN
MT18,3760325
1 Yei Finance(CLO) / NPR
रु40,763471
1 Yei Finance(CLO) / PYG
2.037,8862
1 Yei Finance(CLO) / RWF
Fr416,94485
1 Yei Finance(CLO) / SBD
$2,3648905
1 Yei Finance(CLO) / SCR
4,132093
1 Yei Finance(CLO) / SRD
$11,062975
1 Yei Finance(CLO) / SVC
$2,5143125
1 Yei Finance(CLO) / SZL
L4,99989
1 Yei Finance(CLO) / TMT
m1,0085985
1 Yei Finance(CLO) / TND
د.ت0,8442343
1 Yei Finance(CLO) / TTD
$1,948233
1 Yei Finance(CLO) / UGX
Sh1.001,1274
1 Yei Finance(CLO) / XAF
Fr163,7895
1 Yei Finance(CLO) / XCD
$0,775845
1 Yei Finance(CLO) / XOF
Fr163,7895
1 Yei Finance(CLO) / XPF
Fr29,59705
1 Yei Finance(CLO) / BWP
P3,879225
1 Yei Finance(CLO) / BZD
$0,5775735
1 Yei Finance(CLO) / CVE
$27,6229555
1 Yei Finance(CLO) / DJF
Fr50,86095
1 Yei Finance(CLO) / DOP
$18,465111
1 Yei Finance(CLO) / DZD
د.ج37,5307835
1 Yei Finance(CLO) / FJD
$0,655158
1 Yei Finance(CLO) / GNF
Fr2.498,50825
1 Yei Finance(CLO) / GTQ
Q2,201101
1 Yei Finance(CLO) / GYD
$60,11362
1 Yei Finance(CLO) / ISK
kr36,49345

Yei Finance Kaynağı

Yei Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Yei Finance Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Yei Finance Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Yei Finance (CLO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CLO fiyatı, 0,28735 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CLO / USD güncel fiyatı nedir?
CLO / USD güncel fiyatı $ 0,28735. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Yei Finance varlığının piyasa değeri nedir?
CLO piyasa değeri $ 37,10M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CLO arzı nedir?
Dolaşımdaki CLO arzı, 129,10M USD.
CLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CLO, ATH fiyatı olan 0,8181801424739548 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CLO fiyatı (ATL) nedir?
CLO, ATL fiyatı olan 0,1461711757322115 USD değerine düştü.
CLO işlem hacmi nedir?
CLO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 573,73K USD.
CLO bu yıl daha da yükselir mi?
CLO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CLO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:27:00 (UTC+8)

Yei Finance (CLO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

CLO / USD Hesaplayıcı

Miktar

CLO
CLO
USD
USD

1 CLO = 0,28735 USD

CLO Al-Sat

CLO/USDT
$0,28731
$0,28731$0,28731
-%7,79

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

