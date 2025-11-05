Yei Finance (CLO) Nedir?

Yei Finance (Clovis), parçalanmış sermayeyi anahtar teslim zincirler arası DEX, para piyasası ve köprü ile herhangi bir ağ ve herhangi bir varlık için talep üzerine küresel likidite ile yeniden birleştiren bir likidite soyutlama katmanıdır. Yeni geliştirilen mimari, likidite sağlayıcılar için daha yüksek getiri ( borç verme + swap ücretleri + köprü) ve ağlar arası kullanıcılar için neredeyse anında köprüleme likiditesi sağlar.

Yei Finance (CLO) Token Ekonomisi

Yei Finance (CLO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CLO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Yei Finance Kaynağı

Yei Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Yei Finance Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Yei Finance (CLO) fiyatı nedir? USD biriminden canlı CLO fiyatı, 0,28735 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. CLO / USD güncel fiyatı nedir? $ 0,28735 . Doğru token dönüşümü için CLO / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. Yei Finance varlığının piyasa değeri nedir? CLO piyasa değeri $ 37,10M USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki CLO arzı nedir? Dolaşımdaki CLO arzı, 129,10M USD . CLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? CLO, ATH fiyatı olan 0,8181801424739548 USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük CLO fiyatı (ATL) nedir? CLO, ATL fiyatı olan 0,1461711757322115 USD değerine düştü. CLO işlem hacmi nedir? CLO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 573,73K USD . CLO bu yıl daha da yükselir mi? CLO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CLO fiyat tahminine göz atın.

