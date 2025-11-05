BorsaDEX+
Bugünkü canlı D1ckGPT fiyatı 0,066666 USD. DICK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DICK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı D1ckGPT fiyatı 0,066666 USD. DICK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. DICK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

DICK Hakkında Daha Fazla Bilgi

DICK Fiyat Bilgileri

DICK Nedir

DICK Resmi Websitesi

DICK Token Ekonomisi

DICK Fiyat Tahmini

D1ckGPT Logosu

D1ckGPT Fiyatı (DICK)

Listelenmedi

1 DICK / USD Canlı Fiyatı:

$0,066666
$0,066666$0,066666
-%9,701D
mexc
USD
D1ckGPT (DICK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:48:35 (UTC+8)

D1ckGPT (DICK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,063881
$ 0,063881$ 0,063881
24 sa Düşük
$ 0,074339
$ 0,074339$ 0,074339
24 sa Yüksek

$ 0,063881
$ 0,063881$ 0,063881

$ 0,074339
$ 0,074339$ 0,074339

$ 0,297034
$ 0,297034$ 0,297034

$ 0,063881
$ 0,063881$ 0,063881

+%2,11

-%9,75

-%25,65

-%25,65

D1ckGPT (DICK) canlı fiyatı $0,066666. DICK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,063881 ve en yüksek $ 0,074339 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DICK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,297034, en düşük fiyatı ise $ 0,063881 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DICK son bir saatte +%2,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,75 ve son 7 günde -%25,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

D1ckGPT (DICK) Piyasa Bilgileri

$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M

--
----

$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M

26,15M
26,15M 26,15M

69.000.000,0
69.000.000,0 69.000.000,0

Şu anki D1ckGPT piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DICK arzı 26,15M olup, toplam arzı 69000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,52M.

D1ckGPT (DICK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, D1ckGPT / USD fiyat değişimi, $ -0,00720447785708132.
Son 30 gün içerisinde, D1ckGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, D1ckGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, D1ckGPT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00720447785708132-%9,75
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

D1ckGPT (DICK) Nedir?

D1ckGPT is a BioAgent that makes your D1ck stronger by assessing its age and guiding you on how to reverse it. Trained on 600+ clinician-curated studies with its own Decentralized Knowledge Graph, every interaction enhances D1ckGPT's intelligence, revolutionizing traditional care and accelerating science and drug discovery in men's health. Whether it’s optimizing testosterone, boosting cognitive edge, or getting smarter about longevity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

D1ckGPT (DICK) Kaynağı

Resmi Websitesi

D1ckGPT Fiyat Tahmini (USD)

D1ckGPT (DICK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? D1ckGPT (DICK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak D1ckGPT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

D1ckGPT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DICK Varlığından Yerel Para Birimlerine

D1ckGPT (DICK) Token Ekonomisi

D1ckGPT (DICK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DICK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: D1ckGPT (DICK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü D1ckGPT (DICK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DICK fiyatı, 0,066666 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DICK / USD güncel fiyatı nedir?
DICK / USD güncel fiyatı $ 0,066666. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
D1ckGPT varlığının piyasa değeri nedir?
DICK piyasa değeri $ 1,71M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DICK arzı nedir?
Dolaşımdaki DICK arzı, 26,15M USD.
DICK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DICK, ATH fiyatı olan 0,297034 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DICK fiyatı (ATL) nedir?
DICK, ATL fiyatı olan 0,063881 USD değerine düştü.
DICK işlem hacmi nedir?
DICK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DICK bu yıl daha da yükselir mi?
DICK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DICK fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

