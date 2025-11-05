D1ckGPT (DICK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,063881 $ 0,063881 $ 0,063881 24 sa Düşük $ 0,074339 $ 0,074339 $ 0,074339 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,063881$ 0,063881 $ 0,063881 24 sa Yüksek $ 0,074339$ 0,074339 $ 0,074339 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,297034$ 0,297034 $ 0,297034 En Düşük Fiyat $ 0,063881$ 0,063881 $ 0,063881 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,65

D1ckGPT (DICK) canlı fiyatı $0,066666. DICK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,063881 ve en yüksek $ 0,074339 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DICK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,297034, en düşük fiyatı ise $ 0,063881 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DICK son bir saatte +%2,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,75 ve son 7 günde -%25,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

D1ckGPT (DICK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,52M$ 4,52M $ 4,52M Dolaşım Arzı 26,15M 26,15M 26,15M Toplam Arz 69.000.000,0 69.000.000,0 69.000.000,0

Şu anki D1ckGPT piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DICK arzı 26,15M olup, toplam arzı 69000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,52M.