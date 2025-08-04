SN22 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Desearch Fiyatı (SN22)

Listelenmedi

Desearch (SN22) Canlı Fiyat Grafiği

$1,32
$1,32$1,32
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Desearch (SN22) Fiyatı

Desearch (SN22), şu anda 1,32 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,32M USD piyasa değerine sahiptir. SN22 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Desearch Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,07
Desearch 24 saatlik fiyat değişimi
1,76M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Desearch (SN22) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Desearch / USD fiyat değişimi, $ +0,01400262.
Son 30 gün içerisinde, Desearch / USD fiyat değişimi, $ +0,0195003600.
Son 60 gün içerisinde, Desearch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Desearch / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01400262+%1,07
30 Gün$ +0,0195003600+%1,48
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Desearch (SN22) Fiyat Analizi

En güncel Desearch fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,29
$ 1,29$ 1,29

$ 1,33
$ 1,33$ 1,33

$ 2,43
$ 2,43$ 2,43

+%0,20

+%1,07

-%21,63

Desearch (SN22) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

--
----

1,76M
1,76M 1,76M

Desearch (SN22) Nedir?

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Desearch (SN22) Kaynağı

Resmi Websitesi

Desearch (SN22) Token Ekonomisi

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN22 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN22 / VND
34.735,8
1 SN22 / AUD
A$2,0328
1 SN22 / GBP
0,99
1 SN22 / EUR
1,1352
1 SN22 / USD
$1,32
1 SN22 / MYR
RM5,5836
1 SN22 / TRY
53,6844
1 SN22 / JPY
¥194,04
1 SN22 / ARS
ARS$1.800,81
1 SN22 / RUB
105,27
1 SN22 / INR
115,7112
1 SN22 / IDR
Rp21.639,3408
1 SN22 / KRW
1.825,7184
1 SN22 / PHP
75,5964
1 SN22 / EGP
￡E.63,9672
1 SN22 / BRL
R$7,392
1 SN22 / CAD
C$1,8084
1 SN22 / BDT
159,3504
1 SN22 / NGN
2.003,034
1 SN22 / UAH
54,45
1 SN22 / VES
Bs162,36
1 SN22 / CLP
$1.268,52
1 SN22 / PKR
Rs369,6396
1 SN22 / KZT
707,388
1 SN22 / THB
฿42,8208
1 SN22 / TWD
NT$39,402
1 SN22 / AED
د.إ4,8444
1 SN22 / CHF
Fr1,056
1 SN22 / HKD
HK$10,3488
1 SN22 / MAD
.د.م11,9196
1 SN22 / MXN
$24,8424
1 SN22 / PLN
4,8708
1 SN22 / RON
лв5,7816
1 SN22 / SEK
kr12,7512
1 SN22 / BGN
лв2,2308
1 SN22 / HUF
Ft454,0668
1 SN22 / CZK
28,0236
1 SN22 / KWD
د.ك0,4026
1 SN22 / ILS
4,488