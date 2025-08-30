DeVoid (DVD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00028743 $ 0,00028743 $ 0,00028743 24 sa Düşük $ 0,00035169 $ 0,00035169 $ 0,00035169 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00028743$ 0,00028743 $ 0,00028743 24 sa Yüksek $ 0,00035169$ 0,00035169 $ 0,00035169 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00035169$ 0,00035169 $ 0,00035169 En Düşük Fiyat $ 0,00028743$ 0,00028743 $ 0,00028743 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%19,10 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DeVoid (DVD) canlı fiyatı $0,00034372. DVD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028743 ve en yüksek $ 0,00035169 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DVD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00035169, en düşük fiyatı ise $ 0,00028743 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DVD son bir saatte -%1,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%19,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DeVoid (DVD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 343,72K$ 343,72K $ 343,72K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DeVoid piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DVD arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 343,72K.