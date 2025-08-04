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Donut Fiyatı (DONUT)

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Donut (DONUT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00355379
$0,00355379$0,00355379
+%5,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Donut (DONUT) Fiyatı

Donut (DONUT), şu anda 0,00355379 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 742,23K USD piyasa değerine sahiptir. DONUT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Donut Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,49
Donut 24 saatlik fiyat değişimi
208,39M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Donut (DONUT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Donut / USD fiyat değişimi, $ +0,00018506.
Son 30 gün içerisinde, Donut / USD fiyat değişimi, $ -0,0010137672.
Son 60 gün içerisinde, Donut / USD fiyat değişimi, $ -0,0020698353.
Son 90 gün içerisinde, Donut / USD fiyat değişimi, $ +0,0017191073754542977.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00018506+%5,49
30 Gün$ -0,0010137672-%28,52
60 Gün$ -0,0020698353-%58,24
90 Gün$ +0,0017191073754542977+%93,70

Donut (DONUT) Fiyat Analizi

En güncel Donut fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00334003
$ 0,00334003$ 0,00334003

$ 0,00356911
$ 0,00356911$ 0,00356911

$ 0,093022
$ 0,093022$ 0,093022

-%0,27

+%5,49

-%0,96

Donut (DONUT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 742,23K
$ 742,23K$ 742,23K

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208,39M
208,39M 208,39M

Donut (DONUT) Nedir?

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

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Donut (DONUT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Donut (DONUT) Token Ekonomisi

Donut (DONUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DONUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DONUT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DONUT / VND
93,51798385
1 DONUT / AUD
A$0,0054728366
1 DONUT / GBP
0,0026653425
1 DONUT / EUR
0,0030562594
1 DONUT / USD
$0,00355379
1 DONUT / MYR
RM0,0150325317
1 DONUT / TRY
0,1445326393
1 DONUT / JPY
¥0,52240713
1 DONUT / ARS
ARS$4,8219599615
1 DONUT / RUB
0,2837345936
1 DONUT / INR
0,3113475419
1 DONUT / IDR
Rp58,2588431376
1 DONUT / KRW
4,9085302859
1 DONUT / PHP
0,2034900154
1 DONUT / EGP
￡E.0,172003436
1 DONUT / BRL
R$0,019545845
1 DONUT / CAD
C$0,0048686923
1 DONUT / BDT
0,4327805462
1 DONUT / NGN
5,4173619381
1 DONUT / UAH
0,1482641188
1 DONUT / VES
Bs0,43711617
1 DONUT / CLP
$3,42940735
1 DONUT / PKR
Rs1,0072862376
1 DONUT / KZT
1,9188689105
1 DONUT / THB
฿0,1150006444
1 DONUT / TWD
NT$0,1059384799
1 DONUT / AED
د.إ0,0130424093
1 DONUT / CHF
Fr0,002843032
1 DONUT / HKD
HK$0,0278617136
1 DONUT / MAD
.د.م0,0321973374
1 DONUT / MXN
$0,066811252
1 DONUT / PLN
0,0131134851
1 DONUT / RON
лв0,0155656002
1 DONUT / SEK
kr0,0342940735
1 DONUT / BGN
лв0,0059703672
1 DONUT / HUF
Ft1,2224682221
1 DONUT / CZK
0,0754114238
1 DONUT / KWD
د.ك0,00108390595
1 DONUT / ILS
0,012082886