DOOMER (DOOMER) Nedir?

Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.

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DOOMER (DOOMER) Token Ekonomisi

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