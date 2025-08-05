Ducky (DUCKY) Nedir?

Introducing Ducky $DUCKY, the new ERC meme token ready to ride the wave of the upcoming bull run! While Matt Furie's Pepe is iconic, many fans might not know about his brother, Jason Furie, who also played a crucial role in Pepe's success. One of Jason’s well-loved creations is Ducky the Duck, now the face of $DUCKY. With $PEPE soaring in popularity, $DUCKY aims to follow in its footsteps, bringing a fresh twist and humor to the meme coin world. Join the flock and watch as $DUCKY makes its mark this season!

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Ducky (DUCKY) Kaynağı Resmi Websitesi

Ducky (DUCKY) Token Ekonomisi

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