ETHDYDX Hakkında Daha Fazla Bilgi

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dYdX Fiyatı (ETHDYDX)

Listelenmedi

dYdX (ETHDYDX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,549622
$0,549622$0,549622
+%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü dYdX (ETHDYDX) Fiyatı

dYdX (ETHDYDX), şu anda 0,549743 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 22,90M USD piyasa değerine sahiptir. ETHDYDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

dYdX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,69
dYdX 24 saatlik fiyat değişimi
41,66M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ETHDYDX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ETHDYDX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında dYdX (ETHDYDX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, dYdX / USD fiyat değişimi, $ +0,00378046.
Son 30 gün içerisinde, dYdX / USD fiyat değişimi, $ +0,0295341180.
Son 60 gün içerisinde, dYdX / USD fiyat değişimi, $ -0,0096561258.
Son 90 gün içerisinde, dYdX / USD fiyat değişimi, $ -0,0120656356087351.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00378046+%0,69
30 Gün$ +0,0295341180+%5,37
60 Gün$ -0,0096561258-%1,75
90 Gün$ -0,0120656356087351-%2,14

dYdX (ETHDYDX) Fiyat Analizi

En güncel dYdX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,542815
$ 0,542815$ 0,542815

$ 0,554786
$ 0,554786$ 0,554786

$ 27,86
$ 27,86$ 27,86

-%0,02

+%0,69

-%16,48

dYdX (ETHDYDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22,90M
$ 22,90M$ 22,90M

--
----

41,66M
41,66M 41,66M

dYdX (ETHDYDX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

dYdX (ETHDYDX) Kaynağı

Resmi Websitesi

dYdX (ETHDYDX) Token Ekonomisi

dYdX (ETHDYDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETHDYDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ETHDYDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETHDYDX / VND
14.466,487045
1 ETHDYDX / AUD
A$0,84660422
1 ETHDYDX / GBP
0,41230725
1 ETHDYDX / EUR
0,47277898
1 ETHDYDX / USD
$0,549743
1 ETHDYDX / MYR
RM2,32541289
1 ETHDYDX / TRY
22,35804781
1 ETHDYDX / JPY
¥80,812221
1 ETHDYDX / ARS
ARS$749,98688775
1 ETHDYDX / RUB
43,84200425
1 ETHDYDX / INR
48,19047138
1 ETHDYDX / IDR
Rp9.012,17888592
1 ETHDYDX / KRW
760,36053816
1 ETHDYDX / PHP
31,48378161
1 ETHDYDX / EGP
￡E.26,64054578
1 ETHDYDX / BRL
R$3,0785608
1 ETHDYDX / CAD
C$0,75314791
1 ETHDYDX / BDT
66,36497496
1 ETHDYDX / NGN
834,20751535
1 ETHDYDX / UAH
22,67689875
1 ETHDYDX / VES
Bs67,618389
1 ETHDYDX / CLP
$528,303023
1 ETHDYDX / PKR
Rs153,94453229
1 ETHDYDX / KZT
294,6072737
1 ETHDYDX / THB
฿17,83366292
1 ETHDYDX / TWD
NT$16,40982855
1 ETHDYDX / AED
د.إ2,01755681
1 ETHDYDX / CHF
Fr0,4397944
1 ETHDYDX / HKD
HK$4,30998512
1 ETHDYDX / MAD
.د.م4,96417929
1 ETHDYDX / MXN
$10,34616326
1 ETHDYDX / PLN
2,02855167
1 ETHDYDX / RON
лв2,40787434
1 ETHDYDX / SEK
kr5,31051738
1 ETHDYDX / BGN
лв0,92906567
1 ETHDYDX / HUF
Ft189,04012541
1 ETHDYDX / CZK
11,66554646
1 ETHDYDX / KWD
د.ك0,167671615
1 ETHDYDX / ILS
1,8691262