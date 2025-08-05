EarthByt (EBYT) Nedir?

A climate friendly deflationary token on the Binance Smart chain. Rewarding tokenomics for holders, liquidity, emissions reductions, and global soil restoration. Capped supply with burn, anti-whale wallet limit and innovative carbon fee. Community voting on charity awards.

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EarthByt (EBYT) Token Ekonomisi

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