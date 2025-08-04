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Edge Matrix Computing Fiyatı (EMC)

Listelenmedi

Edge Matrix Computing (EMC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0015121
$0,0015121$0,0015121
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Edge Matrix Computing (EMC) Fiyatı

Edge Matrix Computing (EMC), şu anda 0,0015121 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 353,62K USD piyasa değerine sahiptir. EMC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Edge Matrix Computing Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Edge Matrix Computing 24 saatlik fiyat değişimi
233,40M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Edge Matrix Computing (EMC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Edge Matrix Computing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Edge Matrix Computing / USD fiyat değişimi, $ -0,0007770624.
Son 60 gün içerisinde, Edge Matrix Computing / USD fiyat değişimi, $ -0,0011868202.
Son 90 gün içerisinde, Edge Matrix Computing / USD fiyat değişimi, $ -0,008537899776397258.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0007770624-%51,38
60 Gün$ -0,0011868202-%78,48
90 Gün$ -0,008537899776397258-%84,95

Edge Matrix Computing (EMC) Fiyat Analizi

En güncel Edge Matrix Computing fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00143623
$ 0,00143623$ 0,00143623

$ 0,00153606
$ 0,00153606$ 0,00153606

$ 2,16
$ 2,16$ 2,16

+%0,94

--

-%31,85

Edge Matrix Computing (EMC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 353,62K
$ 353,62K$ 353,62K

--
----

233,40M
233,40M 233,40M

Edge Matrix Computing (EMC) Nedir?

Specializing in AI+Web3, bridging the computing power network and AI (d)apps.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Edge Matrix Computing (EMC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Edge Matrix Computing (EMC) Token Ekonomisi

Edge Matrix Computing (EMC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EMC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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EMC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EMC / VND
39,7909115
1 EMC / AUD
A$0,002328634
1 EMC / GBP
0,001134075
1 EMC / EUR
0,001300406
1 EMC / USD
$0,0015121
1 EMC / MYR
RM0,006396183
1 EMC / TRY
0,061497107
1 EMC / JPY
¥0,2222787
1 EMC / ARS
ARS$2,051692885
1 EMC / RUB
0,120726064
1 EMC / INR
0,132475081
1 EMC / IDR
Rp24,788520624
1 EMC / KRW
2,088527641
1 EMC / PHP
0,086582846
1 EMC / EGP
￡E.0,07318564
1 EMC / BRL
R$0,00831655
1 EMC / CAD
C$0,002071577
1 EMC / BDT
0,184143538
1 EMC / NGN
2,305030119
1 EMC / UAH
0,063084812
1 EMC / VES
Bs0,1859883
1 EMC / CLP
$1,4591765
1 EMC / PKR
Rs0,428589624
1 EMC / KZT
0,816458395
1 EMC / THB
฿0,048931556
1 EMC / TWD
NT$0,045075701
1 EMC / AED
د.إ0,005549407
1 EMC / CHF
Fr0,00120968
1 EMC / HKD
HK$0,011854864
1 EMC / MAD
.د.م0,013699626
1 EMC / MXN
$0,02842748
1 EMC / PLN
0,005579649
1 EMC / RON
лв0,006622998
1 EMC / SEK
kr0,014606886
1 EMC / BGN
лв0,002540328
1 EMC / HUF
Ft0,520328731
1 EMC / CZK
0,032101883
1 EMC / KWD
د.ك0,0004611905
1 EMC / ILS
0,00514114