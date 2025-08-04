EFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

EFI Fiyat Bilgileri

EFI Resmi Websitesi

EFI Token Ekonomisi

EFI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Efinity Logosu

Efinity Fiyatı (EFI)

Listelenmedi

Efinity (EFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,328884
$0,328884$0,328884
+%39,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Efinity (EFI) Fiyatı

Efinity (EFI), şu anda 0,328884 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,60M USD piyasa değerine sahiptir. EFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Efinity Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%39,99
Efinity 24 saatlik fiyat değişimi
86,92M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Efinity (EFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Efinity / USD fiyat değişimi, $ +0,093952.
Son 30 gün içerisinde, Efinity / USD fiyat değişimi, $ +7,4463593358.
Son 60 gün içerisinde, Efinity / USD fiyat değişimi, $ -0,0949576577.
Son 90 gün içerisinde, Efinity / USD fiyat değişimi, $ +0,14979570227765736.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,093952+%39,99
30 Gün$ +7,4463593358+%2.264,13
60 Gün$ -0,0949576577-%28,87
90 Gün$ +0,14979570227765736+%83,64

Efinity (EFI) Fiyat Analizi

En güncel Efinity fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,230311
$ 0,230311$ 0,230311

$ 0,349404
$ 0,349404$ 0,349404

$ 3,15
$ 3,15$ 3,15

-%0,62

+%39,99

+%206,69

Efinity (EFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28,60M
$ 28,60M$ 28,60M

--
----

86,92M
86,92M 86,92M

Efinity (EFI) Nedir?

Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform. Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences. Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today. Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS. Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets. Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance. Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network. Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain. Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Efinity (EFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Efinity (EFI) Token Ekonomisi

Efinity (EFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Efinity (EFI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EFI / VND
8.654,58246
1 EFI / AUD
A$0,50648136
1 EFI / GBP
0,246663
1 EFI / EUR
0,28284024
1 EFI / USD
$0,328884
1 EFI / MYR
RM1,39117932
1 EFI / TRY
13,37571228
1 EFI / JPY
¥48,345948
1 EFI / ARS
ARS$448,679997
1 EFI / RUB
26,228499
1 EFI / INR
28,82997144
1 EFI / IDR
Rp5.391,54012096
1 EFI / KRW
454,88603808
1 EFI / PHP
18,83518668
1 EFI / EGP
￡E.15,93771864
1 EFI / BRL
R$1,8417504
1 EFI / CAD
C$0,45057108
1 EFI / BDT
39,70287648
1 EFI / NGN
499,0650258
1 EFI / UAH
13,566465
1 EFI / VES
Bs40,452732
1 EFI / CLP
$316,057524
1 EFI / PKR
Rs92,09738652
1 EFI / KZT
176,2489356
1 EFI / THB
฿10,66899696
1 EFI / TWD
NT$9,8171874
1 EFI / AED
د.إ1,20700428
1 EFI / CHF
Fr0,2631072
1 EFI / HKD
HK$2,57845056
1 EFI / MAD
.د.م2,96982252
1 EFI / MXN
$6,18959688
1 EFI / PLN
1,21358196
1 EFI / RON
лв1,44051192
1 EFI / SEK
kr3,17701944
1 EFI / BGN
лв0,55581396
1 EFI / HUF
Ft113,09334108
1 EFI / CZK
6,97891848
1 EFI / KWD
د.ك0,10030962
1 EFI / ILS
1,1182056