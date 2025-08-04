Electronic Gulden (EFL) Nedir?

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Electronic Gulden (EFL) Kaynağı Resmi Websitesi

Electronic Gulden (EFL) Token Ekonomisi

Electronic Gulden (EFL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EFL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!