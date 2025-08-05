Elons Pet Snail (GARY) Nedir?

GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

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Elons Pet Snail (GARY) Kaynağı Resmi Websitesi

Elons Pet Snail (GARY) Token Ekonomisi

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