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Empyreal Fiyatı (EMP)

Listelenmedi

Empyreal (EMP) Canlı Fiyat Grafiği

$119,44
$119,44$119,44
+%4,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Empyreal (EMP) Fiyatı

Empyreal (EMP), şu anda 119,4 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,82M USD piyasa değerine sahiptir. EMP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Empyreal Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,39
Empyreal 24 saatlik fiyat değişimi
300,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Empyreal (EMP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ +5,02.
Son 30 gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ +107,9630919000.
Son 60 gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ +52,5994849800.
Son 90 gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ +46,4566729694275.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +5,02+%4,39
30 Gün$ +107,9630919000+%90,42
60 Gün$ +52,5994849800+%44,05
90 Gün$ +46,4566729694275+%63,69

Empyreal (EMP) Fiyat Analizi

En güncel Empyreal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 112,38
$ 112,38$ 112,38

$ 122,26
$ 122,26$ 122,26

$ 495,39
$ 495,39$ 495,39

-%1,00

+%4,39

-%26,57

Empyreal (EMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 35,82M
$ 35,82M$ 35,82M

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300,00K
300,00K 300,00K

Empyreal (EMP) Nedir?

Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Empyreal (EMP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Empyreal (EMP) Token Ekonomisi

Empyreal (EMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EMP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EMP / VND
3.142.011
1 EMP / AUD
A$183,876
1 EMP / GBP
89,55
1 EMP / EUR
102,684
1 EMP / USD
$119,4
1 EMP / MYR
RM505,062
1 EMP / TRY
4.855,998
1 EMP / JPY
¥17.551,8
1 EMP / ARS
ARS$162.891,45
1 EMP / RUB
9.522,15
1 EMP / INR
10.465,41
1 EMP / IDR
Rp1.957.376,736
1 EMP / KRW
165.144,528
1 EMP / PHP
6.840,426
1 EMP / EGP
￡E.5.781,348
1 EMP / BRL
R$668,64
1 EMP / CAD
C$163,578
1 EMP / BDT
14.413,968
1 EMP / NGN
181.183,53
1 EMP / UAH
4.925,25
1 EMP / VES
Bs14.686,2
1 EMP / CLP
$114.743,4
1 EMP / PKR
Rs33.435,582
1 EMP / KZT
63.986,46
1 EMP / THB
฿3.872,142
1 EMP / TWD
NT$3.565,284
1 EMP / AED
د.إ438,198
1 EMP / CHF
Fr95,52
1 EMP / HKD
HK$936,096
1 EMP / MAD
.د.م1.078,182
1 EMP / MXN
$2.248,302
1 EMP / PLN
440,586
1 EMP / RON
лв522,972
1 EMP / SEK
kr1.153,404
1 EMP / BGN
лв201,786
1 EMP / HUF
Ft41.058,078
1 EMP / CZK
2.533,668
1 EMP / KWD
د.ك36,417
1 EMP / ILS
405,96