Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Nedir?

Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Kaynağı Resmi Websitesi

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Token Ekonomisi

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MONKEY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!