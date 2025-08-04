EURA Hakkında Daha Fazla Bilgi

EURA Fiyat Bilgileri

EURA Resmi Websitesi

EURA Token Ekonomisi

EURA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

EURA Logosu

EURA Fiyatı (EURA)

Listelenmedi

EURA (EURA) Canlı Fiyat Grafiği

$1.16
$1.16$1.16
-2.30%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü EURA (EURA) Fiyatı

EURA (EURA), şu anda 1.16 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 20.12M USD piyasa değerine sahiptir. EURA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

EURA Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-2.27%
EURA 24 saatlik fiyat değişimi
17.39M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EURA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EURA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında EURA (EURA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, EURA / USD fiyat değişimi, $ -0.026979957025734.
Son 30 gün içerisinde, EURA / USD fiyat değişimi, $ -0.0196077120.
Son 60 gün içerisinde, EURA / USD fiyat değişimi, $ +0.0229979280.
Son 90 gün içerisinde, EURA / USD fiyat değişimi, $ +0.040224078409444.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.026979957025734-2.27%
30 Gün$ -0.0196077120-1.69%
60 Gün$ +0.0229979280+1.98%
90 Gün$ +0.040224078409444+3.59%

EURA (EURA) Fiyat Analizi

En güncel EURA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

-0.47%

-2.27%

-0.91%

EURA (EURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 20.12M
$ 20.12M$ 20.12M

--
----

17.39M
17.39M 17.39M

EURA (EURA) Nedir?

agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

EURA (EURA) Kaynağı

Resmi Websitesi

EURA (EURA) Token Ekonomisi

EURA (EURA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EURA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EURA (EURA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EURA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EURA / VND
30,525.4
1 EURA / AUD
A$1.7864
1 EURA / GBP
0.87
1 EURA / EUR
0.9976
1 EURA / USD
$1.16
1 EURA / MYR
RM4.9068
1 EURA / TRY
47.1772
1 EURA / JPY
¥170.52
1 EURA / ARS
ARS$1,582.53
1 EURA / RUB
92.51
1 EURA / INR
101.674
1 EURA / IDR
Rp19,016.3904
1 EURA / KRW
1,604.4192
1 EURA / PHP
66.4564
1 EURA / EGP
￡E.56.1672
1 EURA / BRL
R$6.496
1 EURA / CAD
C$1.5892
1 EURA / BDT
140.0352
1 EURA / NGN
1,760.242
1 EURA / UAH
47.85
1 EURA / VES
Bs142.68
1 EURA / CLP
$1,114.76
1 EURA / PKR
Rs324.8348
1 EURA / KZT
621.644
1 EURA / THB
฿37.6188
1 EURA / TWD
NT$34.6376
1 EURA / AED
د.إ4.2572
1 EURA / CHF
Fr0.928
1 EURA / HKD
HK$9.0944
1 EURA / MAD
.د.م10.4748
1 EURA / MXN
$21.8428
1 EURA / PLN
4.2804
1 EURA / RON
лв5.0808
1 EURA / SEK
kr11.2056
1 EURA / BGN
лв1.9604
1 EURA / HUF
Ft399.0284
1 EURA / CZK
24.6152
1 EURA / KWD
د.ك0.3538
1 EURA / ILS
3.944