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Evolve PRO Fiyatı (EVOP)

Evolve PRO (EVOP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01932
$0,01932$0,01932
+%12,601D
USD

Bugünkü Evolve PRO (EVOP) Fiyatı

Evolve PRO (EVOP), şu anda 0,01977001 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 963,13K USD piyasa değerine sahiptir. EVOP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Evolve PRO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%15,30
Evolve PRO 24 saatlik fiyat değişimi
50,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Evolve PRO (EVOP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Evolve PRO / USD fiyat değişimi, $ +0,00262297.
Son 30 gün içerisinde, Evolve PRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Evolve PRO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Evolve PRO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00262297+%15,30
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Evolve PRO (EVOP) Fiyat Analizi

En güncel Evolve PRO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0095762
$ 0,0095762$ 0,0095762

$ 0,01926253
$ 0,01926253$ 0,01926253

$ 0,01902209
$ 0,01902209$ 0,01902209

+%4,97

+%15,30

--

Evolve PRO (EVOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 963,13K
$ 963,13K$ 963,13K

--
----

50,00M
50,00M 50,00M

Evolve PRO (EVOP) Nedir?

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

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Evolve PRO (EVOP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Evolve PRO (EVOP) Token Ekonomisi

Evolve PRO (EVOP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVOP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EVOP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVOP / VND
520,24781315
1 EVOP / AUD
A$0,0302481153
1 EVOP / GBP
0,0146298074
1 EVOP / EUR
0,0170022086
1 EVOP / USD
$0,01977001
1 EVOP / MYR
RM0,0838248424
1 EVOP / TRY
0,7973245033
1 EVOP / JPY
¥2,92596148
1 EVOP / RUB
1,5416653798
1 EVOP / INR
1,7035817617
1 EVOP / IDR
Rp324,0984727344
1 EVOP / KRW
27,5346814275
1 EVOP / PHP
1,1296583714
1 EVOP / EGP
￡E.0,9764407939
1 EVOP / BRL
R$0,1095258554
1 EVOP / CAD
C$0,0270849137
1 EVOP / BDT
2,3915781097
1 EVOP / NGN
30,1372055439
1 EVOP / UAH
0,8248048172
1 EVOP / VES
Bs2,29332116
1 EVOP / CLP
$19,07805965
1 EVOP / PKR
Rs5,6131012392
1 EVOP / KZT
10,5214016219
1 EVOP / THB
฿0,6409437242
1 EVOP / TWD
NT$0,581238294
1 EVOP / AED
د.إ0,0725559367
1 EVOP / CHF
Fr0,015816008
1 EVOP / HKD
HK$0,1549968784
1 EVOP / MAD
.د.م0,1785231903
1 EVOP / MXN
$0,3706876875
1 EVOP / PLN
0,0723582366
1 EVOP / RON
лв0,0861972436
1 EVOP / SEK
kr0,1921644972
1 EVOP / BGN
лв0,0332136168
1 EVOP / HUF
Ft6,789021434
1 EVOP / CZK
0,4189265119
1 EVOP / KWD
د.ك0,00602985305
1 EVOP / ILS
0,0664272336