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ExchangeCoin Fiyatı (EXCC)

Listelenmedi

ExchangeCoin (EXCC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02965212
$0,02965212$0,02965212
+%3,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ExchangeCoin (EXCC) Fiyatı

ExchangeCoin (EXCC), şu anda 0,02965212 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 904,94K USD piyasa değerine sahiptir. EXCC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ExchangeCoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,29
ExchangeCoin 24 saatlik fiyat değişimi
30,52M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EXCC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EXCC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında ExchangeCoin (EXCC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ExchangeCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00094368.
Son 30 gün içerisinde, ExchangeCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0086096264.
Son 60 gün içerisinde, ExchangeCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0088819811.
Son 90 gün içerisinde, ExchangeCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00094368+%3,29
30 Gün$ +0,0086096264+%29,04
60 Gün$ +0,0088819811+%29,95
90 Gün$ 0--

ExchangeCoin (EXCC) Fiyat Analizi

En güncel ExchangeCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02808117
$ 0,02808117$ 0,02808117

$ 0,0296776
$ 0,0296776$ 0,0296776

$ 0,259997
$ 0,259997$ 0,259997

-%0,01

+%3,29

+%20,08

ExchangeCoin (EXCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 904,94K
$ 904,94K$ 904,94K

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30,52M
30,52M 30,52M

ExchangeCoin (EXCC) Nedir?

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

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ExchangeCoin (EXCC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ExchangeCoin (EXCC) Token Ekonomisi

ExchangeCoin (EXCC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EXCC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EXCC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EXCC / VND
780,2955378
1 EXCC / AUD
A$0,0456642648
1 EXCC / GBP
0,02223909
1 EXCC / EUR
0,0255008232
1 EXCC / USD
$0,02965212
1 EXCC / MYR
RM0,1254284676
1 EXCC / TRY
1,2059517204
1 EXCC / JPY
¥4,35886164
1 EXCC / ARS
ARS$40,233479022
1 EXCC / RUB
2,367721782
1 EXCC / INR
2,5978222332
1 EXCC / IDR
Rp486,1002500928
1 EXCC / KRW
40,9558046652
1 EXCC / PHP
1,6984734336
1 EXCC / EGP
￡E.1,4348660868
1 EXCC / BRL
R$0,16308666
1 EXCC / CAD
C$0,0406234044
1 EXCC / BDT
3,6110351736
1 EXCC / NGN
45,2013952068
1 EXCC / UAH
1,2370864464
1 EXCC / VES
Bs3,64721076
1 EXCC / CLP
$28,6142958
1 EXCC / PKR
Rs8,4045968928
1 EXCC / KZT
16,010662194
1 EXCC / THB
฿0,9595426032
1 EXCC / TWD
NT$0,8842262184
1 EXCC / AED
د.إ0,1088232804
1 EXCC / CHF
Fr0,023721696
1 EXCC / HKD
HK$0,2324726208
1 EXCC / MAD
.د.م0,2686482072
1 EXCC / MXN
$0,5568668136
1 EXCC / PLN
0,1094163228
1 EXCC / RON
лв0,1298762856
1 EXCC / SEK
kr0,286142958
1 EXCC / BGN
лв0,0498155616
1 EXCC / HUF
Ft10,2035910132
1 EXCC / CZK
0,6298110288
1 EXCC / KWD
د.ك0,0090438966
1 EXCC / ILS
0,100817208