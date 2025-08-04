ExchangeCoin (EXCC) Nedir?

TheEXCCcoin was created in 2017 to provide finance in support of an idea to build a decentralised exchange platform. The platform was developed to offer services to semi-professional cryptocurrency traders. The Exchange Coin is one of the rare cryptocurrencies with a value reflected in the features of real products. It is similar to the traditional market and stock exchange setting. This project has been developed based on a solid foundation and innovative plans which is aimed at providing long-term benefits to all holders of theEXCCcoins.

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ExchangeCoin (EXCC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ExchangeCoin (EXCC) Token Ekonomisi

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