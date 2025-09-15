Exit Liquidity (RETAIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00052649 $ 0,00052649 $ 0,00052649 24 sa Düşük $ 0,00063638 $ 0,00063638 $ 0,00063638 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00052649$ 0,00052649 $ 0,00052649 24 sa Yüksek $ 0,00063638$ 0,00063638 $ 0,00063638 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00063638$ 0,00063638 $ 0,00063638 En Düşük Fiyat $ 0,00052649$ 0,00052649 $ 0,00052649 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%11,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%27,57 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Exit Liquidity (RETAIL) canlı fiyatı $0,00068265. RETAIL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00052649 ve en yüksek $ 0,00063638 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RETAIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00063638, en düşük fiyatı ise $ 0,00052649 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RETAIL son bir saatte +%11,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%27,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Exit Liquidity (RETAIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 682,64K$ 682,64K $ 682,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 682,64K$ 682,64K $ 682,64K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.993.876,536099 999.993.876,536099 999.993.876,536099

Şu anki Exit Liquidity piyasa değeri $ 682,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RETAIL arzı 999,99M olup, toplam arzı 999993876.536099. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 682,64K.