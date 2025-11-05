BorsaDEX+
Bugünkü canlı JUDO SHIBA fiyatı 0.000000313 USD. JSB / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. JSB fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

JSB Hakkında Daha Fazla Bilgi

JSB Fiyat Bilgileri

JSB Nedir

JSB Resmi Websitesi

JSB Token Ekonomisi

JSB Fiyat Tahmini

JSB Fiyat Geçmişi

JSB Satın Alma Kılavuzu

JSB / İtibari Para Dönüştürücüsü

JUDO SHIBA Logosu

JUDO SHIBA Fiyatı(JSB)

1 JSB / USD Canlı Fiyatı:

$0,000000313
+%15,071D
USD
JUDO SHIBA (JSB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:29:51 (UTC+8)

JUDO SHIBA (JSB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000025
24 sa Düşük
$ 0,000000472
24 sa Yüksek

$ 0,00000025
$ 0,000000472
--
--
-%5,73

+%15,07

-%15,18

-%15,18

JUDO SHIBA (JSB) canlı fiyatı $ 0,000000313. JSB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000025 ve en yüksek $ 0,000000472 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JSB için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JSB son bir saatte -%5,73 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,07 ve son 7 günde -%15,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

JUDO SHIBA (JSB) Piyasa Bilgileri

--
$ 6,65K
$ 3,13K
--
10.000.000.000
BSC

Şu anki JUDO SHIBA piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 6,65K. Dolaşımdaki JSB arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,13K.

JUDO SHIBA (JSB) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için JUDO SHIBA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000004099+%15,07
30 Gün$ -0,012499687-%100,00
60 Gün$ -0,012499687-%100,00
90 Gün$ -0,012499687-%100,00
Bugünkü JUDO SHIBA Fiyatı Değişimi

Bugün, JSB, $ +0,00000004099 (+%15,07) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

JUDO SHIBA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,012499687 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

JUDO SHIBA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, JSB değişimi $ -0,012499687 (-%100,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

JUDO SHIBA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,012499687 (-%100,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

JUDO SHIBA (JSB) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

JUDO SHIBA Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

JUDO SHIBA (JSB) Nedir?

Artık zayıf bir yavru köpek olmayan Shiba, Judo'nun gücüyle gerçek bir Maço savaşçısına dönüştü. Şimdi, sarsılmaz gücü ve kararlılığıyla bu Shiba, Pepe the Frog gibi zayıf sürüngenleri ve yoluna çıkan tüm diğer yaratıkları ezmeye hazır.

JUDO SHIBA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, JUDO SHIBA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- JSB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda JUDO SHIBA hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, JUDO SHIBA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

JUDO SHIBA Fiyat Tahmini (USD)

JUDO SHIBA (JSB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? JUDO SHIBA (JSB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak JUDO SHIBA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

JUDO SHIBA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

JUDO SHIBA (JSB) Token Ekonomisi

JUDO SHIBA (JSB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JSB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

JUDO SHIBA (JSB) Satın Alma

Nasıl JUDO SHIBA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım JUDO SHIBA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

JSB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JUDO SHIBA(JSB) / VND
0,008236595
1 JUDO SHIBA(JSB) / AUD
A$0,00000048202
1 JUDO SHIBA(JSB) / GBP
0,00000023788
1 JUDO SHIBA(JSB) / EUR
0,00000027231
1 JUDO SHIBA(JSB) / USD
$0,000000313
1 JUDO SHIBA(JSB) / MYR
RM0,00000131147
1 JUDO SHIBA(JSB) / TRY
0,00001317104
1 JUDO SHIBA(JSB) / JPY
¥0,000047889
1 JUDO SHIBA(JSB) / ARS
ARS$0,00045626636
1 JUDO SHIBA(JSB) / RUB
0,00002534987
1 JUDO SHIBA(JSB) / INR
0,00002777562
1 JUDO SHIBA(JSB) / IDR
Rp0,00521666458
1 JUDO SHIBA(JSB) / PHP
0,00001839814
1 JUDO SHIBA(JSB) / EGP
￡E.0,00001482368
1 JUDO SHIBA(JSB) / BRL
R$0,00000168707
1 JUDO SHIBA(JSB) / CAD
C$0,00000044133
1 JUDO SHIBA(JSB) / BDT
0,0000381547
1 JUDO SHIBA(JSB) / NGN
0,000451659
1 JUDO SHIBA(JSB) / COP
$0,001208493
1 JUDO SHIBA(JSB) / ZAR
R.0,00000547437
1 JUDO SHIBA(JSB) / UAH
0,00001317104
1 JUDO SHIBA(JSB) / TZS
T.Sh.0,000769041
1 JUDO SHIBA(JSB) / VES
Bs0,000069799
1 JUDO SHIBA(JSB) / CLP
$0,000296098
1 JUDO SHIBA(JSB) / PKR
Rs0,00008849136
1 JUDO SHIBA(JSB) / KZT
0,0001640433
1 JUDO SHIBA(JSB) / THB
฿0,00001018502
1 JUDO SHIBA(JSB) / TWD
NT$0,00000968109
1 JUDO SHIBA(JSB) / AED
د.إ0,00000114871
1 JUDO SHIBA(JSB) / CHF
Fr0,0000002504
1 JUDO SHIBA(JSB) / HKD
HK$0,00000243201
1 JUDO SHIBA(JSB) / AMD
֏0,00011973815
1 JUDO SHIBA(JSB) / MAD
.د.م0,00000291403
1 JUDO SHIBA(JSB) / MXN
$0,00000584684
1 JUDO SHIBA(JSB) / SAR
ريال0,00000117375
1 JUDO SHIBA(JSB) / ETB
Br0,00004787335
1 JUDO SHIBA(JSB) / KES
KSh0,00004043647
1 JUDO SHIBA(JSB) / JOD
د.أ0,000000221917
1 JUDO SHIBA(JSB) / PLN
0,0000011581
1 JUDO SHIBA(JSB) / RON
лв0,00000138346
1 JUDO SHIBA(JSB) / SEK
kr0,00000299541
1 JUDO SHIBA(JSB) / BGN
лв0,0000005321
1 JUDO SHIBA(JSB) / HUF
Ft0,00010581278
1 JUDO SHIBA(JSB) / CZK
0,00000664499
1 JUDO SHIBA(JSB) / KWD
د.ك0,000000096091
1 JUDO SHIBA(JSB) / ILS
0,00000102038
1 JUDO SHIBA(JSB) / BOB
Bs0,00000216283
1 JUDO SHIBA(JSB) / AZN
0,0000005321
1 JUDO SHIBA(JSB) / TJS
SM0,00000288586
1 JUDO SHIBA(JSB) / GEL
0,00000085136
1 JUDO SHIBA(JSB) / AOA
Kz0,00028662975
1 JUDO SHIBA(JSB) / BHD
.د.ب0,000000117688
1 JUDO SHIBA(JSB) / BMD
$0,000000313
1 JUDO SHIBA(JSB) / DKK
kr0,00000203137
1 JUDO SHIBA(JSB) / HNL
L0,00000824442
1 JUDO SHIBA(JSB) / MUR
0,00001440113
1 JUDO SHIBA(JSB) / NAD
$0,00000544307
1 JUDO SHIBA(JSB) / NOK
kr0,0000031926
1 JUDO SHIBA(JSB) / NZD
$0,00000055088
1 JUDO SHIBA(JSB) / PAB
B/.0,000000313
1 JUDO SHIBA(JSB) / PGK
K0,00000133025
1 JUDO SHIBA(JSB) / QAR
ر.ق0,00000113932
1 JUDO SHIBA(JSB) / RSD
дин.0,00003192913
1 JUDO SHIBA(JSB) / UZS
soʻm0,00372618988
1 JUDO SHIBA(JSB) / ALL
L0,00002632643
1 JUDO SHIBA(JSB) / ANG
ƒ0,00000056027
1 JUDO SHIBA(JSB) / AWG
ƒ0,00000056027
1 JUDO SHIBA(JSB) / BBD
$0,000000626
1 JUDO SHIBA(JSB) / BAM
KM0,0000005321
1 JUDO SHIBA(JSB) / BIF
Fr0,000923037
1 JUDO SHIBA(JSB) / BND
$0,0000004069
1 JUDO SHIBA(JSB) / BSD
$0,000000313
1 JUDO SHIBA(JSB) / JMD
$0,00005024589
1 JUDO SHIBA(JSB) / KHR
0,00125702678
1 JUDO SHIBA(JSB) / KMF
Fr0,000133338
1 JUDO SHIBA(JSB) / LAK
0,00680434769
1 JUDO SHIBA(JSB) / LKR
රු0,00009539614
1 JUDO SHIBA(JSB) / MDL
L0,00000530222
1 JUDO SHIBA(JSB) / MGA
Ar0,0014099085
1 JUDO SHIBA(JSB) / MOP
P0,000002504
1 JUDO SHIBA(JSB) / MVR
0,0000048202
1 JUDO SHIBA(JSB) / MWK
MK0,00054340243
1 JUDO SHIBA(JSB) / MZN
MT0,00002001635
1 JUDO SHIBA(JSB) / NPR
रु0,00004440218
1 JUDO SHIBA(JSB) / PYG
0,002219796
1 JUDO SHIBA(JSB) / RWF
Fr0,000454163
1 JUDO SHIBA(JSB) / SBD
$0,00000257599
1 JUDO SHIBA(JSB) / SCR
0,00000450094
1 JUDO SHIBA(JSB) / SRD
$0,0000120505
1 JUDO SHIBA(JSB) / SVC
$0,00000273875
1 JUDO SHIBA(JSB) / SZL
L0,0000054462
1 JUDO SHIBA(JSB) / TMT
m0,00000109863
1 JUDO SHIBA(JSB) / TND
د.ت0,000000919594
1 JUDO SHIBA(JSB) / TTD
$0,00000212214
1 JUDO SHIBA(JSB) / UGX
Sh0,001090492
1 JUDO SHIBA(JSB) / XAF
Fr0,00017841
1 JUDO SHIBA(JSB) / XCD
$0,0000008451
1 JUDO SHIBA(JSB) / XOF
Fr0,00017841
1 JUDO SHIBA(JSB) / XPF
Fr0,000032239
1 JUDO SHIBA(JSB) / BWP
P0,0000042255
1 JUDO SHIBA(JSB) / BZD
$0,00000062913
1 JUDO SHIBA(JSB) / CVE
$0,00003008869
1 JUDO SHIBA(JSB) / DJF
Fr0,000055401
1 JUDO SHIBA(JSB) / DOP
$0,00002011338
1 JUDO SHIBA(JSB) / DZD
د.ج0,00004088093
1 JUDO SHIBA(JSB) / FJD
$0,00000071364
1 JUDO SHIBA(JSB) / GNF
Fr0,002721535
1 JUDO SHIBA(JSB) / GTQ
Q0,00000239758
1 JUDO SHIBA(JSB) / GYD
$0,0000654796
1 JUDO SHIBA(JSB) / ISK
kr0,000039751

JUDO SHIBA Kaynağı

JUDO SHIBA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi JUDO SHIBA Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: JUDO SHIBA Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü JUDO SHIBA (JSB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JSB fiyatı, 0,000000313 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JSB / USD güncel fiyatı nedir?
JSB / USD güncel fiyatı $ 0,000000313. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
JUDO SHIBA varlığının piyasa değeri nedir?
JSB piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JSB arzı nedir?
Dolaşımdaki JSB arzı, -- USD.
JSB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JSB, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JSB fiyatı (ATL) nedir?
JSB, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
JSB işlem hacmi nedir?
JSB için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 6,65K USD.
JSB bu yıl daha da yükselir mi?
JSB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JSB fiyat tahminine göz atın.
JUDO SHIBA (JSB) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

